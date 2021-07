Biolog-id fusioniert mit SBS Consultores System, um den brasilianischen Markt zu erschließen

Biolog-id, ein globaler Dienstleister für vernetzte Gesundheitslösungen, und SBS Consultores, ein renommiertes Softwareunternehmen im Transfusionsbereich, geben ihre Partnerschaft bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die direkte Integration der Biolog Transfusion Solution in das Angebot von SBS Consultores.

SBS Consultores, auf dem brasilianischen Markt gut etabliert, bietet mit mehr als 300 Blutbanken, Blutzentren und Transfusionsagenturen ein komplettes System zur Verwaltung sämtlicher Abläufe und Daten im Zusammenhang mit Bluttransfusionsphasen. SBS Consultores und biolog-id haben Hand in Hand gearbeitet, um die RFID-Technologie über die Biolog Transfusion Solution direkt in das System zu integrieren und so eine optimale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

„Mit einem auf den Blutbeuteln angebrachten RFID-Chip werden alle vorgeschriebenen Informationen von der biolog-id Lösung verschlüsselt, sodass intelligente Gesundheitsprodukte entstehen“, so Philippe Jacquet, Executive Director of Sales EMEA/LATAM bei biolog-id. „In Kombination mit Software und Geräten macht die Biolog Transfusion Solution den gesamten Transfusionsweg von Vene zu Vene transparent, sowohl lokal als auch dezentral. Die Technologie steht brasilianischen Fachärzten für Transfusionsmedizin jetzt direkt über das System von SBS Consultores zur Verfügung.“

„SBS Consultores war bereits seit einigen Jahre auf der Suche nach einer Lösung, die arbeitsintensive Routineprozesse digital transformieren sollte“, erklärt Carlos Macedo, Partner Director von SBS Consultores. „Mit dem Einsatz der RFID-Technologie bietet biolog-id die Möglichkeit, die Versorgung mit Blutprodukten zu automatisieren bzw. zu sichern und die Erfahrung unserer Kunden entlang der gesamten Transfusionskette zu verbessern. Wir sind äußerst zufrieden mit dieser Zusammenarbeit, die einen echten Fortschritt auf dem brasilianischen Markt darstellt.“

Die Biolog Transfusion Solution wird bereits in 14 Ländern eingesetzt, und Brasilien wurde als erster Markt ausgewählt, um eine Präsenz in Südamerika aufzubauen. Gegenwärtig werden einige wichtige Blutlieferanten geprüft, und in den kommenden Monaten werden voraussichtlich mehrere Installationen in Angriff genommen.

Über biolog-id:

Biolog-id entwickelt und implementiert innovative Lösungen, die Routineverfahren digital in verwertbare Daten transformieren und dabei operative und strategische Entscheidungen für empfindliche therapeutische Produkte besser unterstützen: Blutprodukte (rote Blutkörperchen, Thrombozyten und Plasma), Chemotherapien und parenterale Ernährung.

Die von biolog-id-Lösungen erzeugten Informationen stehen medizinischen Fachleuten jederzeit zur Verfügung, steigern ihre Prozesseffizienz und verbessern die Arbeitsbedingungen und darüber hinaus die Sicherheit der den Patienten verabreichten Therapeutika.

Die patentierte Plattform von biolog-id wird in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum verwendet. Biolog-id befindet sich im Besitz seiner Gründer, Manager und der von Xerys verwalteten Fonds. Xerys Gestion ist eine französische, in Trendbranchen agierende Investmentgesellschaft. Hierzu gehören Gesundheitsfürsorge und Biowissenschaften, erneuerbare Energien/Greentech und neue digitale Technologien.

Unternehmens-URL: www.biolog-id.com

Über SBS Consultores:

SBS bietet Lösungen für die Prozessautomatisierung und Informationssysteme an, die sich ausschließlich an Blutbanken, Blutzentren und Transfusionsagenturen richten. Das Unternehmen ist von der ICCBBA für die Entwicklung von Anwendungen gemäß ISBT-Standard lizenziert und verfügt über eine mehr als 40-jährige Tradition im Bereich der Informationstechnologie sowie mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Hämatologie und Hämotherapie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210712005675/de/

Astrid Billard, astrid.billard@biolog-id.com