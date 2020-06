Biolog-id kämpft gemeinsam mit dem Lifeshare Blood Center gegen Covid-19

LifeShare Blood Center nutzt die innovative Technologie von Biolog-id, um Rekonvaleszenz-Plasma mit Antikörpern von genesenen COVID-19-Patienten digital sichtbar zu machen

Biolog-id LLC, ein weltweit führender Anbieter vernetzter Lösungen für Blut- und andere hochwertige Gesundheitsprodukte, gab heute bekannt, dass das LifeServe Blood Center, ein führender Anbieter von Blutprodukten in den südlichen Zentralstaaten der USA, die RFID-gestützte Datenanalytik-Lösung von Biolog-id in seiner Blutversorgungskette implementiert hat. Diese Lösung bietet einen Echtzeit-Einblick in das Rekonvaleszenz-Plasma von der Entnahme bis zur Verteilung, rationalisiert die Verwaltung von Lagerbeständen, erhöht die Effizienz und maximiert letztlich die Rentabilität der Spende. Ein besserer Einblick in den Bestand erleichtert die effiziente Verwaltung von Rekonvaleszenz-Plasma und erhöht so die Verfügbarkeit dieser knappen und wertvollen Antikörper für die COVID-19-Patienten, die sie benötigen.

“Biolog-id LLC ist schon seit geraumer Zeit ein strategischer Partner unserer Branche und füllt eine Lücke in der rechtzeitigen Lieferung von Rekonvaleszenz-Plasma”, sagte Monica Kalvelage, Chief Operations Officer vom LifeShare Blood Center. “Die innovative Technologie von Biolog-id automatisiert einen entscheidenden Prozess und ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Bestände an kritischem Rekonvaleszenz-Plasma und die Lieferung an COVID-19-Patienten.”

“Die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen der Marktnachfrage zu reagieren, ist für Biolog-id ganz wesentlich”, sagte Amit Mayer, VP Innovation & Analytics bei Biolog-id LLC. “Als Team waren wir in der Lage, in nur wenigen Wochen von der Definition der Lösung für Covid-19-Rekonvaleszenz-Plasma zu deren Umsetzung überzugehen, und das alles in enger Zusammenarbeit mit LifeShare.”

“Rekonvaleszenz-Plasma bietet dem Life Share Blood Center eine unglaubliche Chance, die Bevölkerung, der es dient, positiv zu beeinflussen. Für uns war es eine Freude, dieser Organisation auf unserer Plattform den Schritt in eine digitale Zukunft zu erleichtern”, sagte Troy L. Hilsenroth, CEO von Biolog-id LLC. “Wir befinden uns in einer aufregenden Entwicklungsphase von Biolog-id, in der Unternehmen unsere Lösungen weiterhin einsetzen, um den gewünschten operativen, klinischen und finanziellen Nutzen zu erzielen.

Die Schaffung eines neuen Standards für die Art und Weise, wie hochwertige Gesundheitsprodukte verteilt, gelagert, verwendet und nachverfolgt werden, spielt für die Vision von Biolog-id LLC eine zentrale Rolle.

Über Biolog-id

Biolog-id hat eine intelligente, patentierte Lösung für das Management und die Nachverfolgbarkeit sensibler Gesundheitsprodukte in der Krankenhauslieferkette entwickelt, um die Verteilung vom Spender zum Patienten zu gewährleisten. Biolog-id ist in Nordamerika, in Europa, im Nahen Osten, in Indien sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig und beschäftigt weltweit mehr als 100 Mitarbeiter. Eigentümer von Biolog-id sind der Gründer, die Führungskräfte und der Xerys-Fonds.

Unternehmens-Website: www.biolog-id.com

Über das LifeShare Blood Center

1942 gründeten sozial engagierte Bürger, die erkannt hatten, dass eine Blutbank für Notfälle, die durch den Zweiten Weltkrieg verursacht wurden, notwendig war, die Shreveport Memorial Blood Bank. Die Blutbank, eine gemeinnützige Organisation, erhielt in den 70 Jahren ihres Bestehens wechselnde Namen, um ihrem Wachstum Rechnung zu tragen. Inzwischen ist aus ihr das LifeShare Blood Center geworden, das in weiten Teilen von Louisiana sowie im Osten von Texas und im Süden von Arkansas tätig ist.

Unternehmens-Website: www.lifeshare.org

