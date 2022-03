BioNTech-Aktie: Dank Rekordgewinn jetzt ein Kauf?

Die Jahreszahlen von BioNTech sind da und zeigen, wie nicht anders erwartet, einen riesigen Gewinn. Trotzdem ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um knapp 30 % abgerutscht. Aktuell wird BioNTech nicht mal mit dem 5-Fachen des letzten Jahresgewinns bewertet.

Was ist mit der Aktie los? Und noch viel wichtiger: Hat die Aktie das Potenzial, die Verluste wieder aufzuholen? Immerhin ist von einer nachlassenden Nachfrage in den Zahlen nur wenig zu sehen.

Werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die Jahreszahlen.

10 Mrd. Euro Gewinn in nur einem Jahr

BioNTech hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 19 Mrd. Euro erwirtschaftet. Der Gewinn nach Steuern lag bei 10,3 Mrd. Euro, oder 39,63 Euro je Aktie. Im Vergleich zum Vorjahr hat BioNTech damit einen gigantischen Sprung nach vorne gemacht. Denn im Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz noch bei 0,5 Mrd. Euro und der Gewinn bei nur 0,06 Euro je Aktie!

Trotzdem kostet eine Aktie aktuell nur 160,95 Euro (Stand: 30.03.2022). Aktuell zahlt man also kaum mehr als das 4-Fache des letzten Jahresgewinns für die Aktie. Das gesamte Unternehmen wird an der Börse momentan nur mit etwa 40 Mrd. Euro bewertet. Das klingt angesichts eines Nettogewinns von mehr als 10 Mrd. Euro nach einem lächerlich geringen Wert.

Das große Problem, das den Aktienkurs drückt, ist die Tatsache, dass der Umsatz fast ausschließlich aus dem Verkauf des Corona-Impfstoffes Comirnaty stammt. Und wie lange BioNTech noch auf Umsätze aus diesem Produkt zählen kann, ist vollkommen offen.

Aktuell deutet aber alles darauf hin, dass auch das laufende Jahr BioNTech starke Zahlen bescheren wird. Denn BioNTech rechnet mit Umsätzen aus dem Verkauf von COVID-19-Impfstoffen in Höhe von 13 bis 17 Mrd. Euro. Ein weiterer Milliardengewinn ist damit praktisch sicher.

BioNTech steckt Milliarden in die Forschung

Aber damit ist auch klar, dass der Gewinn fallen wird. Denn einerseits hat BioNTech beim Umsatz offenbar den Zenit bereits überschritten. Das obere Ende reicht nicht an den letzten Jahresumsatz heran. Aber auch die Kosten werden in diesem Jahr deutlich höher liegen. Insbesondere die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen deutlich steigen.

Im letzten Jahr hat BioNTech 645 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Im laufenden Jahr sollen es schon bis zu 1,5 Mrd. Euro werden! Allein diese deutliche Steigerung wird den Gewinn stark belasten. Aber auf der anderen Seite kann BioNTech es sich aktuell leisten, Milliarden zu investieren.

Im besten Fall wird das dazu beitragen, die Zukunft des Konzerns zu sichern. Für die Aktionäre ist das also im besten Fall ein großes Plus. Aber dass die hohen Investitionen auch in den nächsten Jahren zu hohen Umsätzen führen werden, ist keineswegs garantiert. Deshalb ist der Kauf der Aktie aktuell auch eine Wette auf den Wert der zukünftigen Produkte.

