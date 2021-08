BioNTech-Aktie: Die Rally nimmt weiter an Fahrt auf

Die BioNTech-Aktie kennt kein Halten mehr. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs fast versechsfacht. Nach dem neuesten Kurssprung muss man für einen Anteilsschein schon stolze 374,90 Euro auf den Tisch legen (Stand: 09.08.2021) und beinahe täglich sieht man hier ein neues Allzeithoch.

BioNTech vervielfacht den Umsatz

Mit seinen Zahlen für das Ende Juni abgelaufene Quartal hat BioNTech einmal mehr bewiesen, dass eine milliardenschwere Bewertung durchaus gerechtfertigt ist. Denn die Zahlen haben einmal mehr alle Erwartungen übertroffen.

Inzwischen hat BioNTech zusammen mit seinem Partner Pfizer weltweit mehr als eine Milliarde Impfdosen ausgeliefert. Das hat dazu geführt, dass BioNTech allein im zweiten Quartal einen Umsatz von mehr als 5,3 Mrd. Euro verbuchen konnte! Noch beeindruckender ist aber die Entwicklung seit dem vergangenen Jahr. Denn hier sieht man einen Umsatzanstieg um sagenhafte 12.629 %! Tatsächlich hat BioNTech letztes Jahr gerade einmal 41,7 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet. Selbst gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres ist das Wachstum mit mehr als 150 % noch spektakulär.

Dementsprechend hat sich auch der Gewinn entwickelt. Nach Abzug von Steuern sind fast 2,8 Mrd. Euro hängen geblieben. Damit hat BioNTech allein in der ersten Jahreshälfte schon einen Nachsteuergewinn von mehr als 3,9 Mrd. Euro erzielt. Im Vorjahr stand an dieser Stelle noch ein Verlust von mehr als 140 Mio. Euro. Auch an dieser Stelle sind die Zahlen also mehr als beeindruckend.

Die Rekordjagd geht weiter

In der zweiten Jahreshälfte ist mit weiteren starken Zahlen zu rechnen. BioNTech hatte Ende Juni Bestellungen im Wert von 15,9 Mrd. Euro in den Büchern stehen. Allein für dieses Jahr! In der zweiten Jahreshälfte dürfte der Umsatz also gegenüber der ersten Hälfte noch weiter ansteigen, da man bisher noch weniger als 50 % davon erreicht hat.

Für 2022 gibt BioNTech zwar keinen Wert der Bestellungen an, aber die Zahl der bestellten Impfstoffdosen. Und schon jetzt hat das Unternehmen knapp halb so viele Bestellungen wie für dieses Jahr. Das bedeutet also, dass auch das kommende Jahr Milliardenumsätze mit sich bringen dürfte.

Wenn sich der Trend weiter fortsetzt und BioNTech Quartal für Quartal kräftig neue Bestellungen an Land ziehen kann, könnte die Aktie ihre Rekordjagd vielleicht noch eine Weile weiter fortsetzen. Denn schon in der ersten Jahreshälfte hat BioNTech einen Gewinn je Aktie von 15,14 Euro verbucht. Im Gesamtjahr könnte der Wert vielleicht 30 Euro erreichen.

Damit würde das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur bei etwa 12,5 liegen. Tatsächlich dürfte BioNTech mit diesen gigantischen Gewinnen zu einem der profitabelsten deutschen Unternehmen werden. Nur muss man hier beachten, dass unklar ist, wie lange diese Profitabilität anhalten kann. Niemand weiß, wie die Nachfrage nach Impfstoffen in den kommenden Jahren aussehen wird. Diese Unsicherheit könnte den Aktienkurs trotz der Rekordzahlen am Boden halten, bis sich abzeichnet, wohin die Reise aus finanzieller Sicht gehen wird.

