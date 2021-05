BIONTECH - Aktie legt starkes Reversal hin

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 168,000 $ (NASDAQ)

Die Biontech- Aktie stand in den letzten Tagen stark unter Druck. Noch am Dienstag notierte die Aktie im Hoch bei 213,50 USD. Im gestrigen Handel fiel sie auf ein Tief bei 145,00 USD.

Auslöser für diesen Abverkauf war zunächst die stark überkaufte Situation nach einer massiven Rally ab Ende März. Auf diese Situation und die Gefahr einer Konsolidierung habe ich in meinem Artikel „BIONTECH - Was für eine Rally“ hingewiesen und dabei einen Zielbereich für die Konsolidierung bei 155-150 USD genannt. Die Spekulationen über die Aussetzung der Patente haben die Konsolidierung beschleunigt. An diesem Gedankenspiel gab es gestern viel Kritik.

Nach dem Tief bei 145,00 USD zog die Aktie gestern massiv und machte das Minus fast komplett wieder wett. Heute Morgen wird die Aktie bei 175,58 USD und damit 7,58 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Wie könnte es nun weitergehen?

Die Volatilität ist aktuell enorm hoch. Diese Volatilität muss wieder raus. Dafür stehen im Prinzip zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die Aktie könnte in eine Seitwärtsbewegung einschwenken, idealerweise in eine dreiecksförmige. Im anderen Fall könnte es zu einer Bodenbildung kommen. Dabei wäre noch einmal eine Annäherung an das gestrige Tagestief möglich.

Übergeordnet ist das Chartbild bullisch. Ein Anstieg gen 425 USD ist möglich, solange die Aktie nicht stabil unter 130,89 USD abfällt.

