BIONTECH - Aktienkurs geht durch die Decke

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 348,000 $ ( Nasdaq

Mit dem Auftauchen der neuen Coronavirusvariante Omicron ziehen die Aktie der mrna-Impfstoffhersteller massiv an. Bereit am Freitag legte die Biontech-Aktie an der Nasdaq um 14,19 % zu. Nach einem Schlusskurs bei 348,00 USD wird die Aktie aktuell bei 376,14 USD getaxt.

Ich hatte bereits am Freitag in meinem Artikel „BIONTECH - Wieder im Rallymodus?“ etwas dazu geschrieben. Die Aktie hat sich direkt über 320,00 USD etabliert und setzt sich aktuell weiter nach oben ab.

Weiter im Rallymodus

Damit nähert sich der Wert mit einem weiteren großen Schritt einem rechnerischen Ziel bei 416,02 USD an. Sollte der Aktie ein Ausbruch über das Allzeithoch bei 464,00 USD gelingen, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 560,30 und 1.035,32 USD möglich. Im Bereich um 388,00 USD kann es allerdings zu einer kleinen Pause in der Rally kommen.

Ein Rückfall unter 320,00 USD wäre nun ungewöhnlich. Sollte es dazu kommen, dann wäre kurzfristig mit Abgaben gen 252,78 USD zu rechnen.

BioNTech SE

