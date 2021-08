BIONTECH - Aktienkurs zieht nach Zahlen massiv an

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 447,230 $ ( Nasdaq

BioNTech erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 5,3 Mrd. EUR (VJ: 2,05 Mrd. EUR, Analystenprognose: 3,4 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn von 2,8 Mrd. EUR (VJ: 1,1 Mrd. EUR, Prognose: 2,03 Mrd. EUR). Im Ausblick auf 2021 erhöht BioNTech die Umsatzprognose für Corona-Impfstoff auf etwa 15,8 Mrd. EUR

Diese Zahlen gab Biontech gestern Mittag bekannt. An der Nasdaq schoss die Aktie daraufhin um 14,97 % nach oben.

In meiner Analyse MODERNA + BIONTECH - Aktien brechen auf neue Allzeithochs aus vom 04. Juni hatte ich für Biontech ein langfristiges Kursziel bei ca. 425,00 USD genannt. Dieses Ziel übertraf der Wert bereits am 04. August leicht. Nach einer kleinen Konsolidierung zog die Aktie gestern auf ein neues Allzeithoch bei 459,88 USD an.

Wie lange kann die Rally noch anhalten?

Die Rally der letzten Wochen ist extrem steil. Daher ist die Aktie inzwischen auch stark überkauft. Aber Anzeichen für eine obere Umkehr gibt es bisher noch nicht. Allerdings ist klar, dass diese Rally nicht mehr lange anhalten kann. Ein Kursziel für diese Rally lässt sich nicht angeben.

Sollte die Aktie unter das Tief vom Freitag bei 368,11 USD abfallen, dann könnte es zu einer ausführlicheren Konsolidierung in Richtung des alten Allzeithochs bei 252,78 USD kommen.

Fazit: Die Biontech-Aktie hat das langfristige Kursziel deutlich schneller als gedacht erreicht. Anzeichen für eine obere Umkehr gibt es aber bisher nicht.

