BioNTech – der Pieks, der Milliarden bringt!

„Die deutsche Firma Biontech (Mainz) hat in Lichtgeschwindigkeit den ersten weltweit verfügbaren Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt gebracht,“ schrieb die Bild-Zeitung am 25. Dezember 2020. Weniger als ein Jahr nach Beschluss des deutschen Biotech-Konzerns, einen Impfstoff zu entwickeln, bekam es die Zulassung für BNT162b2. Bis Ende März 2021 wurden bereits mehr als 200 Millionen Impfdosen produziert. Gemeinsam mit dem Partner Pfizer planen die Mainzer in diesem Jahr rund 2,5 Milliarden Dosen herzustellen. Bisher ist der Impfstoff nur für Erwachsene zugelassen. Aktuell laufen Studien, für die Nutzung des Impfstoffs für sechs is zwölfjährige. BioNTech winken damit 2021 Milliarden-Einnahmen. Kapital, das das Unternehmen gut gebrauchen kann, um das originäre Kerngeschäft zu entwickeln. Der Biotechnologiekonzern hat aktuell 20 Produktkandidaten in der Pipeline

Als BioNTech 2008 gegründet wurde, wollte das Unternehmen die Krebsmedizin individualisieren. „Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Therapie für jeden einzelnen Krebspatienten individualisieren, basierend auf den genetischen Merkmalen des jeweiligen Tumors,“ heißt es bei BioNTech auf der Homepage. Das ist auch weiterhin das Ziel. Im Fokus liegt dabei die Entwicklung von neuartigen Immun-Therapien gegen Krebs und seltene Krankheiten. Mit dem Impfstoff gegen Covid-19 wurde der erste mRNA-basierte Wirkstoff zugelassen und in über 65 Ländern vertrieben. mRNA-Impfstoffe basieren auf Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) und sind eine neuartige Technologie, die die körpereigene Immunantwort stimuliert. Eine vergleichbare Technologie könnte BioNTech zufolge auch bei Krankheiten wie Krebs wirken. Der auf der mRNA-Technologie basierte Krebs-Therapiekandidat RO7198457 befindet sich bereits in Phase II. Zahlreiche weitere Produktkandidaten starteten bereits die Phase I. Im Jahresverlauf werden bei einigen Kandidaten Ergebnisse erwartet. Bis zur Marktzulassung ist jedoch noch ein weiter Weg und bedarf noch hoher Investitionen. Nach eigenen Angaben verfügte BioNTech Ende 2020 über eine Liquidität von 1,2 Milliarden Euro und der Verkauf des Corona-Impfstoffs dürfte weiterhin für einen soliden Cash-Flow sorgen. BioNTech und Pfizer teilen sich den Ertrag jeweils zur Hälfte. Kapital, das BioNTech benötigen wird, denn einen Großteil der Produktentwicklungen finanziert das Unternehmen in Eigenregie. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,2 Milliarden Euro erscheint allerdings viel Fantasie eingepreist. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig optimistisch. Rücksetzer können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund könnten Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von BioNTech eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in den Biotech-Wert sein.

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cup Zertifikat auf die Aktie von BioNTech für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Cap (obere Kursgrenze) in USD Finaler Beobachtungstag BioNTech HR6U4Z 138,87 95,00 170,00 17.09.2021 BioNTech HR6U54 135,93 100,00 200,00 17.12.2021

BioNTech ist auch im European Biotech Index enthalten. Der Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 30 der größten in Europa ansässigen Biotechnologieunternehmen ab Index-Zertifikat auf den European Biotech Index für Spekulationen, dass der Index steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag European Biotech Index HX28ET 150,14 Open End** * Verwaltungsentgelt: 1,5% p.a. ** Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu kündigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zurückzuzahlen

