BIONTECH - Intraday-Crash! Ist das der Anfang vom Ende?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 176,690 $ (NASDAQ)

Der Hype um die BioNTech-Aktie war trotz anhaltender Corona-Krise eigentlich relativ schnell vorbei. Nach der Erstnotiz am 11. Oktober 2019 stieg der Aktienkurs hierzulande bis auf ein Hoch bei 101,00 EUR an. Dort angekommen setzte am 18. März 2020 eine große Konsolidierung ein, die sich im Grunde bis Anfang April des aktuellen Jahres fortsetzte. Erst hier kam neuer Schwung in der Aktie auf und in einer dynamischen Kaufwelle stiegen die Kurse bis auf das jüngste Allzeithoch bei 185,85 EUR an. Dort aber erwischte es die Bullen gestern eiskalt. In einem extremen Intraday-Reversal gab der Kurs ausgehend vom Tageshoch umfasst 21 % nach. Heute kann sich die Aktie davon leicht erholen. BioNtech notiert im frühen Mittwochshandel nicht ganz 5 % über seinem Schlusskurs von gestern.

War das gestern nur ein Ausrutscher?

Analytisch stand die Aktie bereits gestern ausführlich zur Diskussion: BioNTech - Was für eine Rally. Bereits hier fanden sich seitens meines Kollegen warnende Worte, dass die aktuelle Rally bald zu Ende sein und eine Konsolidierung einsetzen könnte. Der Startschuss dafür könnte nun gefallen sein. Ohne Zweifel waren die gestrigen Kursverluste ein Warnzeichen für die Bullen, der heutige Tag wird aber genauso wichtig. Wir werden sehen, wie man tatsächlich auf die gestrigen Verluste reagiert. Immerhin erreichte die Korrektur bereits eine kleine Unterstützungszone um 141 EUR, der sich dann bei ca. 123 EUR eine weitere Supportzone anschließt. Beides wären Unterstützungen, von denen aus man wieder Druck in Richtung Allzeithoch machen könnte. Sollten die Supports nicht halten, müsste hingegen mit einem vollständigen Pullback zurück an die letzte Konsolidierung unterhalb von 100 EUR gerechnet werden.

Zusammenfassend hat das Risiko in der BioNTech-Aktie deutlich zugenommen und eine zumindest kurzfristige Konsolidierung/Korrektur ist einzuplanen. Das schließt auch einen vollständigen Pullback in Richtung 100 EUR mit ein. Nach den Kursverlusten gestern würde ich jetzt jedoch zunächst einmal abwarten, wie der Markt heute reagiert, um einen Eindruck dafür zu bekommen, ob die Verkäufer wirklich so stark sind, wie man nach dem gestrigen Abverkauf vermuten kann.

BioNTech SE

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)