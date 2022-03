BIONTECH - Jetzt müssen sich die Bullen zeigen

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 143,200 $ ( Nasdaq

Die Biontech-Aktie startete nach einem Allzeittief bei 12,52 USD im Oktober 2019 zu einer massiven Rally. Diese führte die Aktie im August 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 464,00 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fällt er in dieser Woche auf den EMA 200 (Wochenbasis) zurück. Dieser EMA verläuft innerhalb einer breiten Unterstützungszone zwischen 130,89 USD und 105,00 USD und beinahe exakt am log. 38,25 Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch. In dieser Woche zeigt sich an dieser Stelle eine bullische Reversalkerze, wobei die noch nicht vollendet ist. Denn der Wochenschlusskurs fehlt noch.

Erholung möglich?

Die Biontech-Aktie hat damit die Chance auf eine größere Erholung. Diese Erholung könnte die Aktie an das Abwärtsgap vom 18. Januar 2022 zwischen 184,13 und 194,61 USD führen. Übergeordnet kann diese Erholung auch der erste Schritt hin zu einer Bodenbildung und dem Ende der Korrektur seit August werden.

Sollte es aber zu einem stabilen Rückfall unter das Tief aus dieser Woche bei 121,32 USD abfallen, dann würde eine Fortsetzung der Korrektur drohen. In diesem Fall könnte es noch einmal zu größeren Verlusten in Richtung 49,78 USD oder im Extremfall sogar an das Allzeittief kommen.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine gute Chance auf eine Erholung und damit auch eine größere Bodenbildung einzuleiten. Aber nutzt sie diese Chance nicht, dann kann es nochmal zu starken Verkäufen kommen.

BioNTech SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)