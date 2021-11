Biontech mit Milliarden-Gewinn in Q3, Dax leicht im Minus erwartet

Das dritte Quartal war für Biontech ein sehr erfolgreiches und damit auch für die Stadt Mainz. An den Börsen in Frankfurt und New York haben Gewinnmitnahmen überwogen. Der Dax wird vermutlich mit Verlusten starten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US09075V1026, DE000ENER6Y0