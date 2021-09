BIONTECH - Neuer Rallyversuch gestartet

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 334,300 $ ( Nasdaq

Seit Anfang/Mitte August befindet sich die BioNTech-Aktie in einer Korrektur und erreichte am vergangenen Freitag ein kurzfristig neues Tief. Eine Entwicklung, die nicht unbedingt überraschend kam (BioNTech - Kann die Aktie noch tiefer fallen?), genauso wenig wie die aktuell anziehenden Notierungen. Übergeordnet zeigt der Trend nämlich weiterhin nach oben. Mit mehr als 30 % sind die Kursverluste seit dem Jahreshoch zwar enorm, stellen im Vergleich zu den vorangegangenen Kursgewinnen aber trotzdem nur eine Korrektur dar. Dabei hat man gerade die Hälfte der letzten Kaufwelle seit Anfang Juli korrigiert. Der Preisbereich von Freitag bis hin zu ca. 250 EUR ist weiterhin eine starke Unterstützungszone, die für den Anlauf auf ein neues Allzeithoch genutzt werden kann. Sollte dies noch nicht gelingen, wäre hingegen mit einer Korrekturausdehnung in Richtung 200 EUR oder gar 182-160 EUR zu rechnen.

Fazit: in meinen Augen ist die Ausgangsbasis in BioNTech oberhalb von ca. 250 EUR weiterhin bullisch. Der angesprochene Supportbereich kann für den Positionsaufbau Long genutzt werden.

BioNTech SE

Wer prozyklisch nach etwas mehr Sicherheit sucht, wartet eine vollständige Bodenbildung im Stundenchart ab. Eine solche ist trotz der heutigen Kursgewinne noch nicht vollzogen. Der zweite Chart zeigt jedoch exemplarisch einen Kursverlauf, sollte der Boden jetzt ausgebildet werden.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)