BIONTECH - Potenzielle Kaufkurse lassen auf sich warten

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 291,940 $ ( Nasdaq

Die BioNTech- Aktie ist heute Morgen mit 1.107 ausgeführten Orders auf Tradegate wieder einmal die meistgehandelte Aktie. Aktuell notiert sie bei 264,10 EUR. Die Citi taxt sie bei 298,88 USD.

Der Wert fiel am 05. November auf ein Korrekturtief bei 207,51 USD. Danach startete eine starke Erholung. In deren Verlauf brach die Aktie über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus. Am 29. November notierte der Wert im Hoch bei 374,58 USD. Seitdem bestimmen Gewinnmitnahmen die Richtung.

Wo bieten sich neue Chancen?

Diese Gewinnmitnahmen können noch einige Tage andauern. Dabei ist ein Rückfall in den Bereich um 260,03 bis 252,78 USD möglich. Anschließend bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte zunächst zu Gewinnen bis ca. 412,00 USD führen. Weitere Perspektiven würden sich der Aktie erst mit einem Ausbruch über das aktuelle Allzeithoch bei 464,00 USD eröffnen.

Sollte der Wert allerdings unter den EMA 200 bei aktuell 246,24 USD auf Tagesschlusskursbasis zurückfallen, dann würden Abgaben bis 207,51 USD oder sogar 167,52 USD drohen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)