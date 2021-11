BIONTECH - Rally kommt ins Stocken

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 362,520 $ ( Nasdaq

Mit der neuen Corona-Mutation Omikron flammte auch die Angst an der Börse wieder auf. Die meisten Aktien brachen ein, während die Impfstoffhersteller kräftig zulegen konnten. Wir haben die Kaufwelle in BioNTech in den vergangenen Tagen ausführlich begleitet.

An Aktualität ist die Aktie nicht zu überbieten und das sieht man auch bei der Handelsaktivität. Erneut ist BioNTech Spitzenreiter auf Tradegate. Interessanterweise aber kommt die jüngste Kaufwelle ins Stocken. Bereits gestern legte die Aktie nur leicht zu und im frühen Dienstagshandel zeigt sich sogar ein kleines Minus von derzeit ein Prozent. Damit reagiert die Aktie genau in dem Preisbereich, der im August und September ebenfalls für Verkäufe gesorgt hat.

Braucht die Aktie eine Pause?

Im laufenden Aufwärtstrend seit Anfang November könnte die Aktie erneut eine kleine Pause einlegen. Solange sich jedoch die Newslage nicht verändert, dürften die Bullen in Summe dominant bleiben. Damit hat die Aktie auch das Potenzial, ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 400 EUR zu erreichen. Hierfür steht den Bullen der Preisbereich bei 272-254,50 EUR für etwaige Konsolidierungen bzw. Korrekturen zur Verfügung.

