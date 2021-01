BioNTech: Sauber korrigiert!

Das noch recht junge Börsenunternehmen BioNTech konnte allein im abgelaufenen Jahr ein Kursplus von gut 243 Prozent zweitweise für sich verbuchen, allerdings ließ die Aufwärtsdynamik zum Ende von 2020 und einem Rekordhoch bei 131,00 US-Dollar merklich nach. Die anschließend eingeschlagene Korrektur reichte unter eine Reihe von Unterstützungen direkt auf rund 80,00 US-Dollar abwärts. Nur knapp darunter sind der 200-Tage-Durchschnitt sowie eine Horizontalunterstützung um 75,00 US-Dollar anzutreffen, die durchaus Potenzial in Verbindung mit der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie für eine Trendwende hätten. Wir suchen jetzt konkret nach Stabilisierungsansätzen und einem anschließenden Boden.

Trendwende bald möglich

Noch ein Stück weit darf BioNTech gerne zurücksetzen, ideal wäre eine Punktlandung bei 75,00 US-Dollar und eine anschließende Trendwende. Genau dieser Bereich kann für spekulativ orientierte Anleger ein potenzielles Einstiegsniveau mit Zielen um 86,00 US-Dollar darstellen, darüber wären Kursgewinne an 97,30 US-Dollar vorstellbar. Höher als der EMA 50 dürfte es mit dem Wertpapier in einer ersten Gegenbewegung allerdings nicht gehen. Spätestens an Widerstandsband von 105,00 US-Dollar sollte wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Ein äußerst bärisches Zeichen würde sich dagegen bei dem Kursrutsch mindestens unter 70,00 US-Dollar einstellen, dies könnte mittelfristige Abschläge auf rund 60,00 US-Dollar und darunter vielleicht sogar auf 49,00 US-Dollar bedeuten.

BioNTech (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 88,13 // 90,00 // 92,80 // 95,00 // 96,96 // 98,79 US-Dollar Unterstützungen: 83,00 // 80,55 // 77,54 // 75,52 // 75,00 // 71,85 US-Dollar

Fazit

Sollte sich in den kommenden Tagen eine merkliche Stabilisierung zwischen 75,00 US-Dollar und dem aktuellen Kursniveau bei BioNTech abzeichnen, könnte dies eine positive Gegenreaktion mit einem Kursanstieg an 97,30 US-Dollar hervorrufen. Ein Long-Investment bleibt jedoch angesichts der aktuellen Lage hochspekulativ, der Wert ist im letzten Jahr stark gelaufen und wurde lediglich von der Hoffnung auf den nun im Einsatz befindlichen Impfstoff getragen. Eine Verlustbegrenzung sollte daher noch deutlich unter 75,00 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Für den Anfang sollten noch kleinere Handelsgrößen in Betracht gezogen werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.