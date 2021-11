BioNTech SE – Rücksetzer bietet interessante Möglichkeiten!

Kaum ein europäisches Biotechnologieunternehmen hat für derlei Schlagzeilen gesorgt wie BioNTech. Schließlich bekamen die Mainzer gemeinsam mit dem Pharmariesen Pfizer als eines der ersten eine Zulassung für ihren Corona-Impfstoff. Knapp ein Jahr wird der Impfstoff nun schon verabreicht, um den Krankheitsverlauf von Corona zu mildern und eine Ausbreitung zu bremsen. Inzwischen lieferte BioNTech/Pfizer weltweit mehr als zwei Milliarden Dosen aus. In den ersten neun Monaten erwirtschaftete BioNTech damit einen Umsatz von 13,4 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 10,6 Milliarden US-Dollar. In den zurückliegenden Wochen musste die Aktie dennoch kräftig Federn lassen.

Zum einen bahnt sich für 2022 härtere Konkurrenz bei den Corona-Impfstoffen an. In Europa haben unter anderem Novavax und Valneva bereits Vereinbarungen mit der EU über die Lieferungen von Impfstoffen unterschrieben. Voraussetzung ist allerdings eine entsprechende Zulassung, die aktuell noch geprüft wird. Zum anderen hat Pfizer kürzlich die Zulassung eines Corona-Medikaments in den USA beantragt. Neue Impfstoffe und Medikamente könnten auf den BioNTech-Umsatz drücken.

Zuletzt hat sich die Aktie jedoch wieder gefangen. Für 2021 rechnet BioNTech mit der Auslieferung von rund 2,5 Milliarden Dosen des Coronaimpfstoffs und einem Umsatz von 16 bis 17 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sollen rund einem Milliarde US-Dollar in die Forschung und Entwicklung investiert werden. Für 2022 ist die Expansion der Produktionskapazitäten des Coronaimpfstoffs unter anderem nach Afrika geplant. Mit einer möglichen Zulassung nicht nur für Jugendliche sondern möglicherweise auch für Kinder ab fünf Jahren erschließt sich für BioNTech weiteres Umsatzpotenzial.

Der Corona-Impfstoff von BioNTech basiert auf der mRNA-Technologie. Der Mainzer Biotechnologiekonzern nutzt diesen Ansatz auch für zahlreiche weitere Projekte im Bereich der Krebsmedikamentenforschung und seltenen Krankheiten. Aktuell hat BioNTech vier Krebsmedikamente in der zweiten klinischen Phase, die Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffen gegen Malaria, HIV und TBC wurden ebenfalls schon gestartet. Bis zu einer Zulassung eines Medikaments ist es zwar noch ein langer Weg. Hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden notwendig sein und einige Kandidaten werden die erwarteten Ergebnisse nicht erzielen. Die Erlöse aus dem Corona-Impfstoff bieten BioNTech allerdings die Möglichkeit, die Forschungskosten selbst zu tragen und im Gegenzug bei einer Zulassung auch 100% des Ertrags einzustreichen.

Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein großer Teil der Analysten aktuell positiv für die deutsche Biotechnologieaktie gestimmt. Dennoch ist auch in Zukunft mit deutlicheren Schwankungen zu rechnen.

Charttechnischer Ausblick: BioNTech SE



Widerstandsmarken: 277,70/321,25/462,30 USD

Unterstützungsmarken: 234,15 USD

Die Aktie von BioNTech bildet langfristig einen Aufwärtstrend. Kurzfristig befindet sich das Papier allerdings in einer Konsolidierungsphase, das die Aktie zeitweise bis auf die 38,2%-Retracementlinie bei 234,15 USD nach unten brachte. In den vergangenen beiden Handelstagen konnte sich die Aktie von dieser Marke distanzieren. Bei einem Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 277,70 USD könnten weitere Kaufimpulse folgen. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. Kippt die Biotechnologieaktie jedoch unter 234,15 könnte eine Verkaufswelle folgen.

BioNTech SE in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2021 – 17.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

BioNTech SE in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2019 (Börsengang)– 17.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

