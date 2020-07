BioNTech und Pfizer schließen Liefervertrag mit den USA für Corona-Impfstoff

Düsseldorf (Reuters) - Die Mainzer Biotech-Firma BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben mit der US-Regierung einen Liefervertrag über einen potenziellen Corona-Impfstoff geschlossen.

Die USA hätten zunächst für 1,95 Milliarden Dollar über 100 Millionen Dosen geordert, teilten die Firmen am Mittwoch mit. Optional könnten weitere 500 Millionen Dosen erworben werden. "Dieses Abkommen ist einer von vielen Schritten, um bei einer Impfstoffzulassung einen globalen Zugang zu ermöglichen", erklärte BioNTech-Vorstandschef und Mitgründer Ugur Sahin. "Wir befinden uns ebenfalls in fortgeschrittenen Gesprächen mit zahlreichen anderen Regierungen und hoffen, bald weitere Lieferabkommen bekanntgeben zu können." Ziel sei es, vielen Menschen auf der ganzen Welt so schnell wie möglich einen sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoff zur Verfügung zu stellen.

Die weltweite Pharmaindustrie forscht fieberhaft an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus. BioNTech und Pfizer haben den Impfstoff-Kandidaten BNT162b1 entwickelt, der in frühen Studien zur Bildung von Antikörpern und T-Zellen bei den Probanden führte. Ab Ende Juli soll eine breitangelegte, globale Phase-IIb/III-Studie starten, an der mehr als 30.000 gesunde Menschen teilnehmen. Diese soll die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes untersuchen. BioNTech setzt auf einen Impfstofftyp, der Ribonukleinsäure (RNA) verwendet - einen chemischen Botenstoff, der Anweisungen zur Herstellung von Proteinen enthält. Der Körper erkennt diese virusähnlichen Proteine ​​als Eindringlinge und kann dann eine Immunantwort gegen das eigentliche Virus auslösen.