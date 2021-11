BIONTECH - Verhaltener Optimismus nach den Quartalszahlen

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 242,600 $ ( Nasdaq

Update: Die Quartalszahlen von BioNTech sind da und um es gleich vorwegzunehmen, größere Veränderungen im Chartbild gibt es nach diesen nicht. Auf Tradegate wird die Aktie weiterhin extrem stark gehandelt und dabei hat der US-Handel noch gar nicht begonnen. In Summe wird mehrheitlich gekauft und die Aktie liegt vorbörslich 4,72 % im Plus, was in etwa einem Kurs von 254 USD entsprechen würde.

Angesichts der starken Zahlen ist die Reaktion überschaubar. Netto erwirtschaftete BioNTech im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 3,2 Mrd. EUR, wobei der Umsatz auf 6,1 Mrd. EUR kletterte. Zudem konnte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht auf 16-17 Mrd. EUR (zuvor 15,9 Mrd. EUR) angehoben werden. Alle wichtigen News im Liveticker erhalten Sie wie immer auf Guidants-News unter dem Stichwort BioNTech.

Fazit 09.11.2021, 14 Uhr: die Basis für einen Stabilisierungsprozess in der BioNTech-Aktie ist vorhanden. Die zentrale Hürde ist derzeit der Preisbereich bei 264-275 USD. Diese Hürde müsste nachhaltig überwunden werden, um in den Aufwärtstrend zurückzukehren.

In der BioNTech-Aktie geht es momentan heftig zur Sache. Auch vor den heute anstehenden Zahlen zum dritten Quartal und der Analystenkonferenz am Nachmittag um 14:00 Uhr gehört die Aktie auf Tradegate geht zu den am aktivsten gehandelten Werten, wobei BioNTech heute gefragt ist. Gut 3 % kann der Kurs zulegen, nachdem die Aktie gestern bereits an der Nasdaq knapp 12 % gewinnen konnte.

Mit den aktuellen Kursgewinnen hat sich an meiner grundlegenden Einschätzung zu BioNTech nichts verändert. Anbei eine kurze Übersicht der aktuellen Analysen auf unseren Portalen:

Fazit 09.11.2021, 09:41 Uhr: nachdem die BioNTech- Aktie in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen hat, ist man derzeit zwar noch im Abwärtstrend unterwegs, läuft jedoch auf erste Unterstützungen mit entsprechenden Stabilisierungschancen zu. Die Erwartungen an die heute anstehenden Quartalszahlen sind hoch. Idealerweise aber unterstützen diese den Stabilisierungsprozess bei und oberhalb von ca. 194 USD. Sollten die Zahlen hingegen enttäuschen bzw. werden diese schlecht aufgenommen, könnte es noch einmal zu einem Kursrutsch auf 145-120 USD kommen.

