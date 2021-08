BIONTECH - Vollständige Impfstoff-Zulassung in den USA sorgt für neue Aktienkäufe

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 382,100 $ ( Nasdaq

In den USA erhielt der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer gestern als erster die vollständige Zulassung durch die FDA. Diese Nachricht könnte in den nächsten Wochen und Monaten zusätzlichen Umsatz für das Unternehmen bedeuten, denn mit der Zulassung wächst nicht nur das Vertrauen in den Impfstoff, sondern es entsteht auch zusätzliche Nachfrage. So könnten US-amerikanische Unternehmen den Impfstoff bestellen, um ihre Mitarbeiter impfen zu lassen. Wie heute bekannt wurde, arbeitet zudem das US-Militär gerade an einen Zeitplan, wie man alle Mitglieder verpflichtend impfen lassen kann.

Der Trend zeigt nach oben!

Diese Nachrichten wurden am Markt positiv aufgenommen. Die BioNTech-Aktie legte gestern über 9 % zu und auch im frühen Dienstagshandel zeigen sich hierzulande leichte Käufe. Damit stößt der Kurs in den kurzfristigen Widerstandsbereich um 333 EUR vor. Der müsste überwunden werden, um ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 400 EUR anzusteuern.

Ein solches Hoch wäre in den nächsten Wochen auch dann möglich, wenn sich die Bullen jetzt noch nicht direkt durchsetzen können. Kurzfristig wäre dann jedoch mit einer zeitlichen und potentiell auch preislichen Ausdehnung der vor einigen Tagen begonnenen Korrektur zu rechnen. Dabei wäre auch ein Test der Unterstützungszone um 252,80 EUR möglich. Hier liegen ein Fibonacci-Retracement und der EMA 50, die der Aktie zusammen Halt geben sollten.

Fazit: technisch gesehen schwanke ich für die BioNTech-Aktie zwischen einem „Buy-Rating“ und einem „Hold“. Der Trend ist aufwärts gerichtet, sodass neue Hochs folgen können. Nach der fulminanten Rally der letzten Monate wäre ich jedoch nicht mehr bereit, zu jedem noch so hohen Preis zu kaufen. Attraktiv erscheinen in diesem Umfeld kleinere Korrekturen bzw. das Preisniveau zwischen 308 und 250 EUR. Zudem sollte man momentan auf die große Volatilität Rücksicht nehmen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

BioNTech SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)