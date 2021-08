BIONTECH - War es das mit der Party?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 404,920 $ ( Nasdaq

Ich denke, zum fundamentalen Background der BioNTech-Aktie muss man wohl nichts mehr sagen. Vor diesem Hintergrund verwundert es natürlich auch nicht, dass die Kurse der Aktie in den vergangenen knapp zwei Jahren massiv zugelegt haben. Ende Oktober 2019 konnte man einen Anteilsschein noch zu Kursen von 15 EUR in sein Depot legen, heute muss man mehr als 300 EUR für eine Aktie bezahlen. Dabei hat sich der Aufwärtstrend in diesem Jahr ab April noch einmal beschleunigt, nachdem die damalige Dreiecksformation bullisch verlassen wurde.

Hat man kurzfristig übertrieben?

Richten wir den Blick nach vorne, können wir festhalten, dass die Corona-Krise immer noch nicht überwunden ist. Dieses Thema spielte man in den vergangenen Tagen und Wochen auch am Markt. Die Aktie hat sich ab Mitte Juli extrem dynamisch bis zum aktuellen Hoch bei 366,70 EUR verdoppelt, wobei das Handelsvolumen in dieser Woche enorm angestiegen ist. Seit gestern konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau seitwärts.

Technisch gesehen sieht es nach dem Hype vom Mittwoch nach einer gewissen, zumindest kurzfristigen Erschöpfung auf der Käuferseite aus. Es wäre durchaus möglich, dass die Aktie in den nächsten Tagen weiter konsolidiert. Bedingt durch die hohe Volatilität können die Schwankungen spürbar bleiben. So liegt die Aufwärtstrendlinie bzw. die letzte kleine Konsolidierungszone erst im Bereich von ca. 300-280 EUR. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies Risiken von ca. 15 %.

Darüber hinaus muss man das Kursgeschehen auch über die Konsolidierung hinaus engmaschig verfolgen. Einerseits ist der Bullenmarkt momentan noch absolut intakt, andererseits haben wir aber im vergangenen Jahr gesehen, wie lange die Aktie konsolidieren und korrigieren kann, wenn man es auf der Longseite übertrieben hat.

Fazit: Die BioNTech-Aktie wäre für mich definitiv kein Shortkandidat, auch wenn die Risiken kurzfristig zugenommen haben. Ich möchte zum aktuellen Kurs aber auch nicht derjenige sein, der blind auf der Longseite einsteigt. Auch hier ist mir das Risiko derzeit zu hoch. Interessanter wird die Aktie in meinen Augen erst dann wieder, wenn wir eine ausgedehnte Konsolidierung auf hohem Niveau oder gar eine kurzfristige Korrektur gesehen haben.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

BioNTech SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)