BIONTECH - Wieder im Rallymodus?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 304,760 $ ( Nasdaq

Die Biontech-Aktie steht nach den Meldungen über eine neue Virusvariante heute wieder im Fokus. Noch ist völlig unklar, ob die neue Variante die Deltavariante verdrängen kann und welche Auswirkungen eine Verdrängung haben könnte. Aktuell wird die Aktie von der Citi bei 324,88 USD und damit über 20 USD über dem Schlusskurs an der Nasdaq vom Mittwoch getaxt.

Die Aktie markierte am 10. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD. Anschließend fiel der Wert deutlich ab. Am 05. November markierte er sein Tief bei 207,51 USD. Seitdem legt der Aktienkurs wieder deutlich zu. Am 19. November 2021 kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Zuletzt erwies sich die Hürde bei 320,00 USD als zu hoch. Die Aktie setzte zuletzt leicht zurück und schloss das Aufwärtsgap vom 22. November fast.

Weitere Rally möglich

Etabliert sich die Aktie über 320,00 USD, dann kann es direkt zu einer weiteren Rally kommen. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 416,02 USD. Sollte die Aktie auf ein neues Allzeithoch ausbrechen, ergäbe sich Platz für eine Rally gen 560,30 und 1.035,32 USD.

Sollte der Ausbruch über 320,00 USD nicht direkt gelingen, wäre das für die mittelfristige Entwicklung kein Drama. Denn dann könnte es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend kommen, was zu einem Rücksetzer gen 252,78 USD führen könnte. Von dort aus könnte dann ein neuer Angriff auf den Widerstand bei 320,00 USD starten.

Sollte der Wert aber stabil unter 252,78 USD abfallen, wäre der aktuelle Rallyversuch abgebrochen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis zumindest 193,60 USD kommen.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine gute Chance, aus der Erholung der letzten Tage, eine neue stabile Aufwärtsbewegung zu machen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)