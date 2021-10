Biosprit-Hersteller Cropenergies hebt Gewinnziel erneut an

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der fortgesetzte Anstieg der Ethanolpreise stimmt den Biosprit-Hersteller Cropenergies abermals optimistischer. Der Umsatz dürfte im dem bis Ende Februar laufenden Geschäftsjahr auf 1,02 bis 1,07 Milliarden Euro steigen, wie die Südzucker -Tochter am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Das wäre bestenfalls ein Plus von knapp 28,5 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen bis zu 1,01 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Das operative Ergebnis soll 95 bis 125 Millionen Euro betragen nach 107 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Hier wurden bislang bis zu 90 Millionen Euro angepeilt. Die Aktien von Cropenergies stiegen auf die Nachricht hin um mehr als 7 Prozent. Die Südzucker-Papiere notierten 1,7 Prozent im Plus./mis/jha/