BIOTEST - Steigt der Großaktionär aus?

Biotest AG - WKN: 522723 - ISIN: DE0005227235 - Kurs: 32,800 € (XETRA)

Erst im Jahr 2018 hatte der chinesische Investor Creat Group bzw. dessen Tochter Tiancheng International Investment (TII) die Mehrheit am deutschen Pharma- und Biotherapeutikaunternehmen Biotest übernommen und hält seither 90 % der Stammaktien. Nun scheinen sich die Wege aber wohl wieder zu trennen. Wie Biotest selbst am Mittag als Reaktion auf einige Medienberichte bestätigte, erwäge der Großaktionär TII "strategische Optionen in Bezug auf seine Beteiligung an Biotest". Diese Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium und können zu einer Transaktion führen oder auch nicht. In welche Richtung es gehen könnte, erfährt man also wenig überraschend nicht.

Bloomberg zitiert dagegen Insider, wonach Creat bereits mit der Bank of America zusammenarbeite und über einen Verkauf des Anteils an Biotest nachdenke. Es gebe auch schon einige Interessenten. Die Biotest-Vorzugsaktie schießt daraufhin gen Norden und auf ein neues Jahreshoch, die Stammaktie wiederum markiert den höchsten Stand seit der Übernahme im Jahr 2018.

Quelle: Guidants

Fundamental läuft es bei Biotest seit geraumer Zeit nicht rund. Das Geschäft in den USA musste das Unternehmen nach der Übernahme durch die Chinesen verkaufen und schreibt seither Verluste. Erst im kommenden Jahr rechnen Analysten mit dem Turnaround.

Wir blicken aus charttechnischer Sicht auf die liquidere Vorzugsaktie, wobei sich beide Titel mit Blick auf die Muster nur geringfügig unterscheiden. Die Vorzugsaktie erreicht heute einen wichtigen Widerstand bei 33,33 EUR. Sollte dieser überschritten werden, wartet nur mehr das Allzeithoch bei 38,13 EUR als charttechnische Hürde, ehe der Weg für Kurse über 40 EUR frei wäre.

Der Aufwärtstrend seit dem Coronacrashtief ist voll intakt. Das bleibt auch so, solange das Tief bei 26,20 EUR nicht gerissen wird. Engere Absicherungen wären unter dem Wochentief bei 28,80 EUR möglich. Wer nach Hella also eine weitere Übernahmestory spielen möchte, kann sich den Titel einmal ansehen und sich in Konsolidierungen versuchen einzuklinken.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 484,20 506,70 549,54 Ergebnis je Aktie in EUR -0,79 -0,60 0,08 KGV - - 410 Dividende je Aktie in EUR 0,03 0,03 0,03 Dividendenrendite 0,09 % 0,09 % 0,09 % *e = erwartet

Biotest-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)