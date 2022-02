Bis 2030 reich werden: Mit diesen Aktienmerkmalen schaffst du es

Bis 2030 reich werden? Das funktioniert mit einigen offenkundigen Aktienmerkmalen. Beispielsweise dem eines besonders rasanten Wachstums. Oder auch innovativer bis disruptiver Geschäftsmodelle. Aber es gibt auch andere entscheidende Faktoren.

Riskieren wir einen Blick auf Aktienmerkmale, die ich jetzt in den Fokus rücken würde. Bis zum Jahre 2030 ist es jedenfalls mit lediglich acht Jahren nicht mehr allzu lange hin. Vor allem nicht, wenn man diesen Zeitraum nutzen möchte, um so richtig reich zu werden. Hier kommen jedenfalls meine Tricks.

Bis zum Jahre 2030 reich werden: Aktienmerkmal Content

Es gibt viele Geschäftsmodelle und Erfolgsrezepte. Eines, auf das ich in Zukunft vermehrt bei meiner Aktienauswahl achte, ist der Content. Oder geistiges Eigentum im Allgemeinen. Vielleicht ist das schwierig zu messen. Aber besondere Unternehmen zu identifizieren, das ist kaum möglich anhand harter Faktoren.

Wie soll man bis zum Jahre 2030 mit diesem Aktienmerkmal reich werden? Ganz einfach: Content und geistiges Eigentum dürfte mittel- bis langfristig das Erfolgsmerkmal einer ganzen Menge von Aktien sein. Beispielsweise im Streaming. Wobei es nicht der direkte Zugriff oder Besitz sein muss. Manchmal reicht auch schon der Zugang zu einer exklusiven Basis, die kaum ein anderes Unternehmen hat.

Die kommenden acht Jahre sind für mich ein Zeitraum, in dem Content immer entscheidender ist. Beziehungsweise in dem geistiges Eigentum für das Unterhalten eine wichtigere Rolle einnimmt. Deshalb konzentriere ich mich in gewissen Segmenten auf die Unternehmen, die hier eine historisch gewachsene, starke Ausgangslage haben. Das ist ein Rezept, um bis zum Jahre 2030 reich zu werden.

Was ist eigentlich alltäglich, klingt jedoch nach Science-Fiction?

Ein zweites Aktienmerkmal einer Erfolgsgeschichte, mit der ich reich werden möchte, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Was klingt alltäglich, aber trotzdem nach Science-Fiction? Im Endeffekt suche ich nach Unternehmen, die Trends wie den E-Commerce vor 20 oder 25 Jahren bedienen. Damals konnte sich auch kaum noch jemand vorstellen, den Großteil seiner Einkäufe online zu tätigen. Der Rest ist, wie sagt man so schön, Geschichte.

Erste Anknüpfungspunkte sind für mich die Telemedizin und digitale Gesundheitsdienstleistungen. Viel läuft hier noch zu analog, was es nicht sein muss. Dafür gibt es technische Lösungen, die naheliegend sind und ein gigantisches Marktpotenzial besitzen. Aber auch Versicherungen, das Kreditwesen und andere Märkte bilden hier ein Fundament, in das ich weiter investieren möchte.

Reich werden funktioniert am besten langfristig und mit Innovation, keine Frage. Aber eine gewisse Alltäglichkeit und ein innovatives, sehr breites Marktpotenzial bis zum Jahr 2030 sind ebenfalls attraktive Aktienmerkmale, die ich jetzt in den Fokus rücke.

Der Artikel Bis 2030 reich werden: Mit diesen Aktienmerkmalen schaffst du es ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images