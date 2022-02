Bis zu 10 Milliarden Dollar: Linde will erneut eigene Aktien zurückkaufen

GUILDFORD (dpa-AFX) - Der Industriegase-Konzern Linde will für einen weiteren Aktienrückkauf doppelt so viel Geld in die Hand nehmen als noch vor einem Jahr. Der Vorstand habe ein neues, bis zu zehn Milliarden US-Dollar (knapp 8,9 Mrd Euro) schweres Programm bewilligt, teilte das Unternehmen am Montagabend überraschend in London mit. Das Vorhaben solle auf den erst kürzlich abgeschlossenen Aktienrückkauf in Höhe von fünf Milliarden Dollar folgen. "2021 hat Linde erneut einen Rekord-Mittelzufluss generiert", sagte der Vorstandsvorsitzende Sanjiv Lamba. "Überschüssige Mittel sollen genutzt werden, um unsere Anteilseigner mittels eines Aktienrückkaufs zu belohnen."

Seinen Aktionären will der Konzern zudem eine Quartals-Dividende von 1,17 US-Dollar ausschütten, was zehn Prozent mehr als im Jahresviertel zuvor seien. Als Datum wurde der 25. März genannt./ngu/he