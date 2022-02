Bis zur Rente Millionär sein: Ehrlich, das haut dich vom Hocker?

Okay, zugegeben: Bis zur Rente Millionär zu sein, hat ein gewisses Potenzial, wenn man Aufmerksamkeit haben möchte. Mit der Eins mit den sechs Nullen habe ich ebenfalls schon des Öfteren mal gespielt. Egal ob bei ETF-Sparplänen oder auch bei einzelnen Aktien, Rendite, regelmäßigen Investitionen oder auch dem Vermögensaufbau mit einer gewissen Summe X.

Ob es möglich ist, bis zur Rente Millionär zu sein, das hängt natürlich von einer ganzen Menge Faktoren ab. Der Zeit, der Rendite und deinen regelmäßigen Sparplanintervallen. Oder deinem Vermögen direkt zu Anfang. Allerdings glaube ich: Du solltest nicht so sehr auf diese Schlagzeilen und Finanzpläne achten. Vielleicht benötigst du eigentlich sogar mehr.

Bis zur Rente Millionär sein: Viele Wege führen nach Rom

Eigentlich ist an einem solchen Titel relativ wenig sehr spektakulär. Natürlich ist eine Million eine Million und entsprechend eine Menge Geld. Sachlich betrachtet reichen jedoch 30 Jahre, eine Rendite von 8 % und ein monatlicher Einsatz von 705 Euro. Natürlich ist das nicht wenig. Aber bei 35 Jahren reduziert sich der benötigte Betrag schon auf 463 Euro. Zeit ist entsprechend wichtig. Wer es früher möchte, muss entweder seinen Einsatz oder aber die Rendite erhöhen.

Auch anderweitig können wir dieses Rechenbeispiel schnell entzaubern. Millionär sein bis zur Rente erfordert beispielsweise 100.000 Euro und über 25 Jahre eine Rendite von ca. 9,7 %. Oder bei einer Rendite von 8 % einen Zeitraum ca. 30 Jahren. Wir erkennen also: Die Mathematik dahinter ist nicht besonders bemerkenswert. Wobei Theorie und Praxis natürlich auch noch einmal Welten trennen können.

Aber ernsthaft: Millionär zu werden bis zur Rente ist mit regelmäßigen Investitionen, Rendite und dem Faktor Zeit vor allem eines, ein Rechenbeispiel. Die Magie dahinter ist nicht so bemerkenswert, wie die Schlagzeilen es vielleicht verkaufen wollen.

Der Casus Knacktus: Die Million heute

Es gibt jedoch noch einen zweiten Grund, warum das Millionär-Sein bis zur Rente vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Die Inflation entwertet dieses Geldvermögen konsequent. Eine Million Euro vor 20 Jahren, heute und in 20 Jahren sind bedeutende Unterschiede. Rein rechnerisch läge die Kaufkraft in 20 Jahren bei einer Inflation von lediglich 2 % p. a. ca. 667.000 Euro. Das heißt: Unser Geld ist konsequent weniger wert. Auch dieses Ziel sollte daher inflationsbereinigt betrachtet werden, um heute finanzielle Aussagen für die Zukunft treffen zu können.

Insofern bin ich überzeugt: Millionär zu werden bis zur Rente ist einerseits möglich und deshalb gar nicht so magisch, wie es erscheint. Trotzdem nutze ich auch in Zukunft bestimmt gerne weitere Male diese Schlagzeilenformate. Aber das Wichtigste: Es ist entscheidend, die finanzielle Freiheit oder das Schließen der Altersvorsorge heute nicht anhand solcher Werte zu definieren. Im Endeffekt unterliegt auch dieses Vermögen einer gewissen Inflation.

