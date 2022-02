Bitcoin: Ausbruch aus dem Abwärtstrend! Kampf um 40.000 Dollar Marke wieder aufgenommen

Mit einem überraschend starken Ausbruch und einem Plus von knapp 8 Prozent hat die Kryptowährung Bitcoin im heutigen Handel wichtige charttechnische Signale gesendet und versucht sich an einem Ausbruch aus dem seit Wochen anhaltenden Abwärtstrend ausgehend vom Allzeithoch bei 69.000 Dollar von Anfang November 2021.

Mit einem Sprung auf knapp über 40.000 Dollar konnte der Bitcoin-Kurs sich über dem Abwärtstrend absetzen und ist gleichzeitig wieder in den Bereich der langfristigen Unterstützungszone zwischen 38.000 und 41.000 Dollar gesprungen, die sich aus vergangenen Preislevels zwischen Januar und Oktober 2021 gebildet hatte.

Auch die exponentielle 21-Tage-Linie, die sich in den letzten Wochen als hartnäckiger Widerstand erwiesen hatte, konnte mit der jüngsten Bewegung überschritten werden.

Damit schließt sich Bitcoin der Volatilität der Aktienmärkte an. Laut Informationen des Datenanbieters Coinglass wurden in den letzten vier Stunden Shorts auf Bitcoin im Wert von 50 Millionen Dollar liquidiert.

Fundamental bleiben Bitcoin und der Rest des Krypto-Marktes genau wie die Aktienmärkte in den Händen der Notenbanken und der weiteren Inflationsentwicklung, sowie der möglichen Antworten in Form von Leitzinserhöhungen. Die Frage ist nun, wie viel Druck bereits durch die herben Abverkäufe der letzten Wochen aus dem Krypto-Markt genommen wurde. Der jüngste Abwärtstrend ist einer der längsten, den das Asset seit langer Zeit durchlaufen hat. Angesichts des langsamen, aber stetigen Kaufdrucks der letzten Tage und des nun gestarteten Ausbruchsversuchs ist die Chance auf die Rückkehr von positivem Momentum wieder deutlich gestiegen. Unmittelbar sollten Anleger nun ein Auge auf eine charttechnische Bestätigung des Ausbruchs mindestens in Form einer Daily-Candle über dem Abwärtstrend, sowie oberhalb der 40.000 Dollar Marke haben und beobachten, ob die Marktbewegung mit steigendem Volumen untermauert wird.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

