Bitcoin Cash Kurs Prognose – Bitcoin Cash im Abwärtstrend!

Der Bitcoin Cash Kurs wurde am 0.382 Fib Niveau abgewiesen und ist seither in einer starken Abwärtsbewegung. Findet der BCH Kurs bald Unterstützung?

Der Bitcoin Cash wurde zum dritten Mal am 0,382 Fib Niveau bei 272 $ abgewiesen und ist seitdem auf dem Weg zur 200 $ Marke. BCH sollte an der horizontalen Unterstützung zwischen 170 – 210 $ Halt finden. Der Bitcoin Cash Kurs befindet sich nach wie vor in einem symmetrischen Dreieck, ein neutrales...

