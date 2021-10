Bitcoin: ETF schlägt 18 Jahre alten Rekord – massenweise Kapital fließt in das Produkt – JPMorgan sieht jedoch einen anderen Grund als Markttreiber

Am Dienstag hat Bitcoin mit dem Handelsstart des ersten in den USA zugelassenen ETF auf die Kryptowährung einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte erreicht und konnte kurz danach ein neues Rekordhoch im Bereich von 67.000 Dollar erobern.

Derzeit notiert die Kryptowährung knapp unter der 65.000 Dollar Marke und arbeitet an einer ersten Bestätigung des Ausbruchs über das vorherige Allzeithoch, welches Bitcoin im April diesen Jahres erreicht hatte.





tradingview





Der mittels Futures gedeckte Bitcoin-ETF von ProShares hat bereits einen Rekord verzeichnet, denn der Fonds hat bereits nach zwei Handelstagen die Marke von einer Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen erreicht. Der vorherige Rekordhalter war der SPDR Gold Shares ETF, der vor 18 Jahren gestartet wurde und diese Marke nach drei Handelstagen erreicht hatte.





Es herrscht die Sorge, dass das Produkt bis Ende des Monats bereits ausverkauft sein könnte, da aufgrund von Limitierungen nicht genügend Futures für den Kauf vorhanden sind um die Nachfrage abzudecken. Jedoch stehen bereits weitere Produkte in der Pipeline. So geht Eric Balchunas, ETF-Analyst von Bloomberg, davon aus, dass bis Ende der Woche mit dem Valkyrie Bitcoin Strategy ETF bereits ein weiterer ETF für den Handel freigegeben wird.

Während am Markt eine Menge Euphorie über die Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs in den USA herrscht, auch wenn viele Experten das mit Futures gedeckte Produkt kritisieren und lieber einen spot-backed ETF gesehen hätten, sehen Analysten der US-Investmentbank JPMorgan den Release des Produkts gar nicht als den derzeitigen Haupttreiber für den Preis, sondern weiterhin die Sorge vor einer wachsenden Inflation am Markt.

Lesen Sie auch: Bitcoin: Positive Kommentare und erster Bitcoin-Future-ETF lässt Kryptowährung auf neues Rekordhoch steigen! - Ist der ETF etwas für das Depot?

Es sei unwahrscheinlich, dass der BITO-Launch eine Phase von anhaltendem frischen Kapital auslöst, welches in den Krypto-Markt fließt, so die Analysten der Bank. Stattdessen hat Bitcoin seine Rolle als Wertspeicher und Absicherung gegen Inflation wieder erneuert, nachdem Gold dies in den letzten Monaten nicht tun konnte. Die Analysten betonen, dass der Wechsel am Markt weg von Gold-ETFs hin zu Bitcoin Funds bereits seit September an Fahrt aufgenommen habe und einen „bullischen Ausblick für Bitcoin bis Jahresende unterstützt“.

onvista-Redaktion: Nachdem die Kryptowährung in den vergangenen Wochen die wichtigsten charttechnischen Indikatoren erfolgreich verteidigen konnte, markiert das Erreichen eines neuen Rekordhochs nun deutlichen Rückenwind für eine weitere Fortsetzung des Bullruns. Nach der Bestätigung des Bull Market Support Bands, welches sich aus dem einfachen 20-Wochen- und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend ergibt, arbeitet der Kurs nun an einer Bestätigung des Ausbruchs über das letzte Hoch aus April 2021.

tradingview





Die bekannten Kursziele von 100.000 Dollar und höher bis Jahresende – in Anlehnung auf das im Jahr 2019 populär gewordene Stock-to-Flow-Modell – erscheinen nun wieder deutlich realistischer.





Von Alexander Mayer

Foto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

