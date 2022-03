Bitcoin-Future: Wichtige Barriere im Test

Entsprechend profitiert der Bitcoin von einer gesteigerten Nachfrage und steuert die für ein Kaufsignal entscheidende Schaltmarke von rund 45.000 US-Dollar sowie den EMA 200 auf Tagesbasis an. Sollte ein Durchbruch über diese Hürde gelingen, würde dies mit einem längerfristigen Kaufsignal einhergehen und auf der Long-Seite entsprechend gecovered werden können.

Keine schnelle Aufhebung der Sanktionen erwartet

Sollte die Kryptowährung den Widerstand bei rund 45.000 Dollar überwinden, würde der Weg zunächst bis an 48.598 US-Dollar frei werden, darüber stünde einer weiteren Rallyefortsetzung in den Bereich zwischen 50.000 und 52.098 US-Dollar kaum etwas im Wege. Da nun auch die ukrainische Regierung Berichten zufolge Güter mit der Kryptowährung einkauft, befeuert dies ein bullisches Szenario zusätzlich. Da allerdings zeitgleich die Gefahr durch Unterwanderung der Sanktionen gegen Russland durch Verwendung digitaler Vermögenswerte steigt, könnte die Europäische Zentralbank EZB durchaus noch ein Machtwort sprechen. Ein bärisches Szenario würde sich allerdings erst bei einem klaren Aufwärtstrendbruch mit entsprechenden Rücksetzern unter 35.000 US-Dollar ergeben. Folge wären dann Abschläge auf 32.950 und 29.313 US-Dollar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 45.000 // 48.589 // 50.000 // 50.098 US-Dollar Unterstützungen: 41.543 // 40.330 // 37.717 // 35.000 US-Dollar

Fazit

Für greifbare Long-Ansätze beim Bitcoin bedarf es erst eines Kurssprungs mindestens über die Barriere gelegen um 45.000 US-Dollar. Infolgedessen könnten dann Zugewinne an 48.589 US-Dollar und darüber in den Bereich zwischen 50.000 und 52.098 US-Dollar einsetzen. Über ein entsprechendes Investment beispielsweise in das Mini Future Long Zertifikat WKN VX7PY9 könnten Anleger überdurchschnittlich profitieren und insgesamt eine Rendite von 55 Prozent erzielen. Entsprechende Zielmarken im Schein wurden mit 14,66, 15,92 und 17,79 Euro berechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario die Marke von 42.800 US-Dollar nicht überschreiten, weil die Volatilität an den Märkten derzeit sehr groß ausfällt. Entsprechend ergibt sich im vorgestellten Zertifikat ein Stopp-Kurs von 9,50 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX7PY9 Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 11,48 - 11,58 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 32.151,85 US-Dollar Basiswert: Bitcoin-Future KO-Schwelle: 36.980,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 43.573,71 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 17,79 Euro Hebel: 3,9 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

