Bitcoin, Gold, Silber: Keine Konkurrenz für Aktien

Bitcoin, Gold, Silber: Ob digitale Münze oder Edelmetall - hier ist ordentlich Feuer drin!

Bitcoin: + 22 %. Silber: + 36 %. Gold: + 11 % (Stand: 03.08.2020, in US-Dollar). Alles auf Sicht von nur einem Monat. Grandios!

Wer braucht da noch Aktien? Der DAX arbeitet sich noch immer an einer Corona-Erholung ab. Langweilig!

Doch als frisch gebackener Profiteur von Bitcoin, Gold und Silber sollte man sich nicht zu lange auf seinen Lorbeeren ausruhen. Denn bald könnten die heutigen Rekordbringer für lange Zeit stagnieren. Und Aktien? Die machen einfach weiter!

Lange Phasen der Stagnation sind völlig normal

Spätestens seit April 2020 steigt Gold wie an der Schnur gezogen. Zu Anfang des Jahres kämpfte das Edelmetall noch mit der Marke von 1.500 US-Dollar. Schon in den nächsten Tagen scheint ein Test der 2.000-US-Dollar-Marke auf dem Plan zu stehen (Stand: 03.08.2020).

Gold wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den besten Investitionen des Jahres 2020 gehören. Bisher sieht es nicht so aus, als würde der breite Aktienmarkt das Gold-Plus von rund 30 % dieses Jahr noch aufholen können (Stand: 03.08.2020).

Gold, Gold, überall Gold. Hier läuft alles rund! Doch wie so oft wird nur das kurz- bis mittelfristige Zeitfenster betrachtet. Die große Wahrheit auf der Metaebene sieht weniger rosig aus. Rund zehn Jahre mussten Gold-Investoren auf ein Lebenszeichen von Gold warten. Während dieser Zeit sank der Goldpreis zeitweise auf beinahe 1.000 US-Dollar ab.

Der Silberpreis hat sein Allzeithoch - im Gegensatz zu Gold - noch nicht wiedergesehen. Bis zu einem Silberpreis von 50 US-Dollar pro Unze ist noch ordentlich Luft nach oben. Die Schwankungsbreite ist dennoch beeindruckend. Vom Coronatief gemessen hat sich der Silberpreis bisher glatt verdoppelt (Stand: 03.08.2020).

Doch ebenso wie beim Gold war die Kletterpartie von Silber ein zähes Unterfangen. Satte zehn Jahre mussten Silberinvestoren auf ein Lebenszeichen warten. Währenddessen waren Kurse von 13 US-Dollar pro Unze keine Seltenheit.

Beim vergleichsweise jungen Bitcoin müsste eigentlich alles anders sein. Doch auch hier mussten Investoren lange auf einen klaren Trend warten. Seit dem Allzeithoch 2017 pendelt die digitale Münze vor sich hin. Zeitweise war ein Bitcoin für sagenhafte 3.199 US-Dollar zu bekommen.

Selbst wenn der Bitcoin seine Lethargie nun endgültig durchbrochen hat, mussten Investoren einen hohen Preis zahlen. Rund 2,5 Jahre musste man dem Bitcoin hilflos bei der Richtungssuche zusehen.

Der wachsende Erfolg könnte Bitcoin dabei leicht zum Verhängnis werden. Mit einer Marktkapitalisierung von 176 Milliarden Euro ist man heute noch deutlich schlanker aufgestellt als die Edelmetalle (Stand: 03.08.2020). Sollte dieser Wert jedoch dramatisch ansteigen, könnten die 2,5 Jahre Stagnation leicht überboten werden und schnell in die Regionen von Gold und Silber vordringen.

Gold, Silber und Bitcoin kennen nur 2 Phasen

Auch Aktien können lange Durststrecken erleiden. Manch eine unrühmliche DAX-Aktie verdurstet seit Jahrzehnten.

Doch das Konstrukt Aktie bietet auch für solche Phasen einen Anreiz: Die allseits geschätzte Dividende.

Da kann der Aktienkurs gerne länger abtauchen. Solange regelmäßig die Kasse klingelt, ist der Beweis erbracht, dass mit der Aktie oder dem Aktien-ETF der Wahl valide Zahlungsströme realisiert werden.

Bei Gold, Silber und Bitcoin klingelt die Kasse bestenfalls alle paar Jahre oder gar Jahrzehnte. Immer dann, wenn der Preis das urzeitliche Allzeithoch geknackt hat. In der Zwischenzeit liegen die Nerven blank.

Streng genommen gibt es bei Gold, Silber und Bitcoin nur 2 Phasen: Akkumulation und Distribution. In manchen Zeiten wird gesammelt und in manchen Zeiten wird verteilt.

Das klingt stark nach Eichhörnchen und nicht nach einer guten Investition.

Aktien machen einfach weiter

Natürlich gibt es dieses Hoch und Runter auch bei Aktien. Doch die Facetten dieser Vermögensklasse sind doch wesentlich vielfältiger.

Die Aktien aufstrebender Jungunternehmen sind in den frühen Jahren echte Kursraketen. Mit den Jahren wandelt sich die einstige Wachstumsaktie oft zur Qualitätsaktie. Ob Bitcoin irgendwann zu Gold wird? Ich fürchte, das wird nicht passieren!

Ein innerer Zinseszinseffekt, den gute Unternehmen durch smarte Investitionen anheizen können, fehlt den Edelmetallen ebenso wie dem digitalen Äquivalent. Bei Gold, Silber und Bitcoin geht es vor allem um Knappheit. Das ist völlig in Ordnung. Doch viel mehr darf man da nicht erwarten. Gold bleibt Gold, Silber bleibt Silber, Bitcoin bleibt Bitcoin.

Selbstverständlich kann es für Gold, Silber und Bitcoin noch viel weiter nach oben gehen. Doch am Ende wird aus meiner Sicht das passieren, was schon so oft passiert ist. Ein neues Allzeithoch wird gebildet. Danach kommt die Flaute. Vielleicht für ein paar Jahre. Vielleicht auch wieder für ein Jahrzehnt.

Auch das ist völlig in Ordnung. Solange man in der Zwischenzeit nicht voller Neid auf den Aktienmarkt blickt. Denn hier wird nicht lange geruht, sondern rangeklotzt!

