Bitcoin im Aufwind: Tesla, Square … jetzt auch Apple?!

Der Bitcoin ist in diesen Tagen absolut im Aufwind. Das Management von Square wirkt inzwischen bereits wie ein Vorreiter. Bereits im Oktober des letzten Jahres hat sich das Management entschieden, sehr direkt in die Kryptowährung zu investieren. Damit ist der Finanzdienstleister jedoch nicht mehr alleine.

Auch das Management von Tesla hat jetzt sehr direkt in Bitcoin investiert, und zwar mit 1,5 Mrd. US-Dollar. Viel wichtiger: Der US-amerikanische Elektroautobauer möchte die digitale Münze auch akzeptieren, sogar für den Erwerb der eigenen Automobile. Das hat neue Fantasie eingebracht.

Jetzt gibt es Schlagzeilen, dass auch Apple der Kryptowährung möglicherweise etwas Auftrieb verleihen könnte. Hier ist, was Foolishe Investoren aktuell wissen sollten.

Apple unterstützt Bitcoin … hierbei

Wie unter anderem futurezone, aber auch einige US-Medien berichteten, scheint der Bitcoin vor der Akzeptanz des Kultkonzerns aus Cupertino zu stehen. Das könnte eine weitere Welle der Akzeptanz bereiten. Aber dazu später eine Menge mehr.

Im Fokus dabei steht der Zahlungsdienst Apple Pay. Demnach werden Bitcoin und andere Kryptowährungen künftig in das Repertoire des Zahlungsdienstes aufgenommen. Der Anbieter BitPay wird die eigene Kreditkarte ab sofort in den Apple-Dienst aufnehmen. Künftig können Verbraucher mit Apple Pay also online und auch in Geschäften mit der Kryptowährung (oder einigen Kryptowährungen) bezahlen. Apple stand der Akzeptanz bislang eher kritisch gegenüber.

Die Akzeptanz soll demnach zunächst vor allem die USA betreffen. Das liegt wohl daran, dass BitPay die eigene Kreditkarte ebenfalls erst in den USA anbietet. Verbraucher in Europa und dem Rest der Welt müssen sich daher womöglich noch ein wenig gedulden. Trotzdem zeigt dieser Schritt: Auch Apple setzt jetzt augenscheinlich auf den Bitcoin, was die eigenen Zahlungsdienstleistungen angeht. Womöglich auch, weil das Momentum derzeit steigt.

Aufwind klar erkennbar!

Grundsätzlich können wir damit sagen: Ja, der Bitcoin ist derzeit im Aufwind. Der Newsflow bei Square, Tesla und jetzt auch Apple ist ungebrochen groß. Das könnte zu einem Wegbereiter der Akzeptanz werden, wenn führende Unternehmen die Kryptowährung ins Repertoire oder sogar in die Bilanz mit aufnehmen.

Allerdings sollten wir eines klar differenzieren: Apple setzt selbst nicht auf den Bitcoin. Der Kultkonzern aus Cupertino wird außerdem nicht selbst die Kryptowährung akzeptieren. Nein, sondern einfach bloß mit einem Drittanbieter eine Kreditkartenlösung anbieten, die auf dem Bitcoin basiert. Für mich ist das eher ein vergleichsweise kleiner Öffnungsschritt hin zur Kryptowährung.

Aber immerhin: Der Newsflow hält auch damit an. Foolishe Investoren können das zur Kenntnis nehmen. Ich bin mir sicher, die Enthusiasten werden auch das jetzt übermäßig groß feiern.

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Square und Tesla.

