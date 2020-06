BITCOIN im Big Picture - So geht es jetzt mittelfristig weiter!

In der zurückliegenden Woche fiel der Kurs aus einem steigenden und damit bullischen Dreieck regelwidrig unten heraus. Es fehlt Dynamik, es fehlt die Bereitschaft mehr als 9.825 USD zu zahlen. E scheint so, als ob der Markt auf etwas warte.

Das Big Picture gefällt mir technisch sehr gut! Allerdings ist Bitcoin bei 9.825-10.406 USD gedeckelt. In diesem Bereich verlaufen viele Widerstandsstrukturen, deren Anwesenheit muss der Kurs verdauen. Und das macht er m.E. bisher zumindest ganz gut. Das Kursgeschehen konsolidiert auf hohem Preisniveau. Ich werte den Sell Off und die anschließende dynamische Gegenbewegung als einen impulsiven V-Bottom. Unter 9.825 USD befindet sich Bitcoin noch im Korrekturmodus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kurs nicht doch nochmals einen deutlichen Rücksetzer in Richtung 6.600 USD macht. Ein Anstieg über 9.825 USD wäre charttechnisch positiv zu werten. Steigt der Kurs überzeugend auf "Tagesschlusskursbasis" über 10.410 USD an, aktiviert das ein starkes mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 14.131 und 17.123 USD.

Ich selbst liege mit meinem Echtgelddepot, das ich auf Guidants PROmax führe, auf der Lauer und beabsichtige prozyklisch zu kaufen, wenn der Bitcoinkurs über 10.410 USD laufen sollte.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)