Bitcoin kaufen war gestern! Diese Payment-Aktie bietet Krypto, Banking und ein talentiertes Genie

Einmal nicht hingeschaut und schon brennt Bitcoin wieder! Am 29.04.2020 machte der Kryptoklassiker innerhalb eines Tages einen Sprung von rund 20 %.

Hochvolatil, riskant und mitunter extrem profitabel - so kennen und schätzen Krypto-Investoren die Münze mit der derzeit höchsten Marktkapitalisierung (Stand: 04.05.2020). Doch sind die Frühlingsgefühle beim Bitcoin-Preis ein guter Grund, um sich jetzt Bitcoin in die Krypto-Wallet zu legen?

Vielleicht! Payment-Aktie Square wirkt auf mich allerdings wie die eindeutig bessere Wahl.

Der talentierte Mr. Dorsey und die Cash App

Square-Gründer Jack Dorsey hat in seinem Leben schon so einige Milliardenideen ausgeheckt. Der Kurznachrichtendienst Twitter ist ein prominentes Beispiel für den Genius des US-amerikanischen Softwareentwicklers und Unternehmers.

Seit 2015 ist Dorsey wieder der Geschäftsführer von Twitter. Allerdings nur in Teilzeit! Denn der 2008 gegründete Zahlungsdienstleister Square erfordert ebenfalls seine Aufmerksamkeit. Hier ist der Milliardenunternehmer ebenfalls als Geschäftsführer tätig.

Gestartet wurde Square mit dem Ziel, Kreditkartenzahlungen zu erleichtern. Mit der 2015 ins Leben gerufenen Cash App lieferte das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco die eierlegende Wollmilchsau der digitalen Zahlungsabwicklung.

Gehaltsscheck oder Steuerrückzahlungen im Briefkasten? Kein Problem! Bei Bedarf tauchen die erhaltenen Zahlungen blitzschnell als Guthaben in der Cash App auf.

Mit dem Guthaben der Cash App online oder im Geschäft bezahlen? Kein Problem! Mit der Cash Card erhält man automatisch eine kostenlose Visa-Kreditkarte.

Doch die Cash App ist viel mehr als ein einfacher Bezahldienst, mit dem man hin und wieder einkaufen geht oder einfache Bankgeschäfte tätigt. Das Thema „Investieren“ wird hier ebenfalls ganz großgeschrieben!

Wer sich für eine Aktie interessiert, kann sie mit der Cash App kostenlos erwerben. Kauforder akzeptiert die Cash App bereits ab einer Ordersumme von 1 US-Dollar.

Bitcoin und nichts anderes

Auf gleicher Augenhöhe mit Aktien steht Bitcoin, der ebenfalls ohne großes Hin und Her mit der Cash App erworben werden kann. Das wirkt auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich. Schließlich ist Bitcoin die älteste und mit einer Marktkapitalisierung von rund 146 Milliarden Euro die derzeit schwerste Kryptomünze auf dem Markt (Stand: 04.05.2020).

Die strenge Beschränkung auf Aktien und Bitcoin scheint allerdings nahezulegen, dass man sich im Hause Square recht eindeutig entschieden hat: Unter den Abertausenden Kryptomünzen, die derzeit um die Vorherrschaft im Kryptoversum streiten, ist Bitcoin der König, der seinen Thron in nächster Zeit nicht an eine alternative Kryptomünze vererben wird.

Das glasklare Bekenntnis zu Bitcoin ist ganz offensichtlich auf Square-Chef Jack Dorsey zurückzuführen. Der hatte sich in der Vergangenheit schon oft als Bitcoin-Kenner entlarvt. In einem Podcast bezeichnete er das Bitcoin White Paper von Satoshi Nakamoto gar als „Poesie“.

Wie weit der Enthusiasmus von Dorsey für das Urgestein aller Kryptowährungen geht, beweist sein Twitter-Profil. Hier ist nicht etwa seine bewegte Unternehmerhistorie als Biografie hinterlegt, sondern nur ein Wort: Bitcoin.

Bitcoin kaufen? Das war gestern!

Wenn ich die Wahl hätte zwischen der baren Kryptomünze und Jack Dorsey, würde ich mich jederzeit für das Ausnahmetalent aus Kalifornien entscheiden. Das der zufällig ein glühender Verehrer von Bitcoin ist, macht die Sache für Bitcoin-Investoren natürlich um einiges einfacher.

Diese Klientel hat es normalerweise nicht leicht, ein geeignetes Sprachrohr für ihre (vergleichsweise junge) Vermögensklasse zu finden. Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto ist seit 2011 von der Bildfläche verschwunden.

Mit der Square-Aktie könnten Bitcoin-Investoren zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen bekommt man einen Jack Dorsey, der wie kaum ein anderer für die oft belächelte Kryptomünze brennt. Zum anderen votiert man für die Cash App - ein Produkt, das Bitcoin als Investition in den nächsten Jahren so effizient wie kaum ein anderer Dienstleister unters Volk bringen könnte.

