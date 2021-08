Bitcoin klettert auf den höchsten Stand seit drei Monaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Freitag auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die wichtigste Kryptowährung am Nachmittag mit 48 479 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte sie zeitweise nur 46 344 Dollar gekostet. Auch andere Kryptowährungen legten zu.

Die US-Handelsplattform Coinbase will die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufstocken. "Für die Anleger ist dies Wasser auf die Mühlen und offensichtlich ganz nach dem eigenen Geschmack", kommentierte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research. Die Entscheidung könne Signalwirkung haben. "Die Marke von 50 000 Dollar könnte bereits am Wochenende fallen", so Emden./jsl/jha/

Foto: Visual Generation / Shutterstock.com