Bitcoin: Kurs crasht zeitweise wieder unter die 10.000 Dollar Marke – Drei mögliche Gründe

Bitcoin steht zurzeit unter hohem Druck. Am Freitag fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung knapp unter die Marke von 10.000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden im Tief 9987 Dollar erreicht. Das ist der tiefste Stand seit Ende Juli. Vor wenigen Tagen hatte der Bitcoin noch 12.000 Dollar gekostet. Auch andere Digitalwährungen wird Ether oder XRP gaben nach. Zwar befindet sich der Preis bereits wieder in einer deutlichen Erholungsbewegung, jedoch sehen viele Marktbeobachter weiteres Abwärtspotenzial. Am Markt werden derzeit drei mögliche Gründe für den Crash besprochen:

Korrelation mit den Finanzmärkten

Ein Grund für die Talfahrt wird in dem stärkeren US-Dollar gesehen, der zuletzt nicht nur viele Digitalwährungen, sondern auch traditionelle Währungen wie den Euro belastet hat. Hinzu kam jüngst die trübere Stimmung an den Finanzmärkten. Am Donnerstag hatten die US-Börsen ihre Rekordserie abgebrochen und waren deutlich zurückgefallen. Seit dem Corona-Crash ist die Korrelation zwischen Bitcoin und den Aktienmärkten wieder signifikant angestiegen. Zuletzt, bis auf den Lauf auf über 12.000 Dollar konnt eine zeitweise Entkoppelung beobachtet werden, mit dem jüngsten Rutsch der Märkte nach unten ist jedoch auch der Krypto-Markt abgetaucht.

CME Gap bei 9.700 Dollar

Viele Marktbeobachter halten es für wahrscheinlich, dass die jüngste „CME-Lücke“ bei 9.700 Dollar erst wieder geschlossen werden muss, bis der Preis nachhaltig nach oben gehen kann. An der Chicago Mercantile Exchange (CME) werden Futures auf den Bitcoin-Preis gehandelt. Eine solche Lücke tritt auf, wenn sich die Märkte außerhalb der Handelszeiten, mit denen die Bitcoin-Futures gehandelt werden, stark bewegen – an reinen Krypto-Börsen kann 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag gehandelt werden, daher kommt es bei entsprechender Preisbewegung zu einer Diskrepanz zwischen den beiden Marktplätzen. Die jüngste Lücke trat nach dem plötzlichen Anstieg von Bitcoin Mitte August auf.

Die Lücke wird dann „gefüllt“, wenn die Charts bis an diesen Punkt zurück fallen, um den im CME-Chart fehlenden Preisbereich erneut zu testen, daher gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass der Preis noch bis in diesen Bereich fallen wird.

Extreme Ethereum-Transaktionsgebühren

Ein dritter Grund wird in dem Hype der letzten Wochen und Monate um den Sektor der „Decentralized Finance“ gesehen, der momentan im Krypto-Space aufgebaut wird. Ein Großteil dieser Projekte findet dabei auf der Ethereum-Blockchain statt. Diese ist zunehmend ausgelastet, was zu extremen Steigerungen bei den Transaktionsgebühren geführt hat. Teilweise müssen Gebühren im dreistelligen Dollar-Bereich gezahlt werden, was Transaktionen mit kleineren Volumen derzeit komplett unrentabel macht.

Dies wird von pessimistischeren Analysten auch als Grund gesehen, warum die „Defi-Blase“ zum Platzen verdammt ist und bei einigen dieser Projekte zu starken Korrekturen geführt hat – mit entsprechender Auswirkung auch auf den Bitcoin-Preis.

