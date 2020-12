Bitcoin Kurs etwas schwächer– die Ruhe vor dem Sturm oder der nächste Schwung zu neuen Hochs?

Heute am 09.12.2020 blicken wir wieder auf den Bitcoin Kurs. Was war die letzten Tage los an den Märkten? Wie gut war meine letzte Prognose? Wo liegen Chancen in der neuen Woche? Welche Risiken sind möglich? Antworten auf diese Fragen gibt es in meiner neuen Analyse!

Wie kann der Bitcoin aktuell gewinnbringend gehandelt werden? Anbei habe ich euch einen neuen Chart mitgebracht. Wie üblich habe ich hier auch wieder meine so genannten „smart-money-box“... Weiterlesen