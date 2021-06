Bitcoin: Kurs halbiert

Noch Anfang der letzten Woche wies der Bitcoin einen Wert von mehr als 40.000 Dollar auf. Übergeordnet pendelt der Coin seit Mitte Mai unter teils starken Ausschlägen zwischen 30.000 Dollar und 40.000 US-Dollar, nachdem er im April bis auf rund 65.000 Dollar angestiegen war. Trotz einer Kurshalbierung notiert der Wert aber noch deutlich über dem Niveau aus Mitte 2020, als der Kurs noch bei rund 10.000 Dollar lag. Die zuletzt gescheiterten Erholungsversuche sind aber ein negatives Zeichen und mangelnde Kaufbereitschaft. Zum anderen könnte unter charttechnischen Gesichtspunkten zu einem späteren Zeitpunkt noch Ungemach auf die Kryptowährung zukommen.

Zunächst neutral unterwegs

Zwischen rund 30,00 und 40.000 US-Dollar bleibt der Bitcoin als neutral zu bewerten, die Handelskerze vom Sonntag mit dem langen Docht auf der Unterseite deutet auf eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung hin. Handfeste Verkaufssignale dürften sich aber erst unterhalb eines Niveaus von mindestens 28.816 Zählern ergeben, in diesem Szenario könnte es zu einem größeren Verkaufssignal ausgelöst durch eine erfolgreiche Aktivierung einer klaren SKS-Formation kommen. Abschläge auf 19.970 Punkte und darunter sogar auf 18.000 US-Dollar wären in diesem Szenario möglich. Auf der Oberseite ist das Kurspotenzial für den Bitcoin maßgeblich durch die beiden gleitenden Durchschnitte um 41.440 US-Dollar und die darüber liegende zentrale Hürde von rund 45.000 US-Dollar begrenzt. Erst darüber dürfte der Bitcoin wieder merklich an Aufwind gewinnen und in Richtung seiner Rekordhochs tendieren.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 37.348 // 40.010 // 41.441 // 45.000 Unterstützungen: 39.393 // 33.290 // 30.970 // 28.816

Fazit

Kurzfristig ausgerichtete Anlieger können die aktuell vorhandene Volatilität für kurzzeitige Investments nutzen. Größere Verkaufsabsichten ergeben sich für den Bitcoin allerdings erstunterhalb von 28.800 Zählern und dürften zu einer positiven Auflösung der bisherigen SKS-Formation führen. Ziele sind bei 19.970 sowie darunter bei rund 18.000 US-Dollar zu suchen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 31.800 US-Dollar allerdings nicht unterschreiten, damit dem Paar etwas Spielraum eingeräumt wird.

