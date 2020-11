Bitcoin Kurs: Performance ohne Ende! 20.000 USD in wenigen Tagen auch geknackt?

Am heutigen Freitag werden wir uns in meiner Prognoseserie wieder die letzten 48 Stunden betrachten. Was war los an den Crypto-Börsen? Wo wie hat sich der Bitcoin Kurs entwickelt? Wo sind die Chancen und Risiken für die nächsten Tage?

