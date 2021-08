In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Bitcoin Kurs, durch den letzten größeren Abverkauf, ein neues Kursziel von $150.000 hat. Allerdings müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, bevor man von diesem Ziel ausgehen kann. Falls ihr Wissen wollt, was man beachten sollte, dann könnt ihr den Artikel hier durchlesen. Heute wollen wir uns den Kurs untergeordnet etwas genauer anschauen. Was sind die nächsten Ziele? Wann können wir...

The post Bitcoin Kurs Prognose – Bitcoin Kurs bullisch wie noch nie zuvor! appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen