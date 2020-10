Bitcoin Kurs Prognose – der Bitcoin Kurs bricht bullisch aus!

Der Bitcoin Kurs ist nun bullisch ausgebrochen. Wie weit kann der Bitcoin Kurs jetzt steigen?

Wir tendierten zu einem bärischen Ausbruch, jedoch kam gestern die Nachricht:

„Jack Dorseys Unternehmen Square hat Bitcoin im Wert von 50 Millionen US-Dollar gekauft“ – Das entspricht 1 % des Gesamtvermögens von Square.

Today, @Square announced that it has purchased $50M in bitcoin. Square believes cryptocurrency is an instrument of economic...

