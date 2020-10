Bitcoin Kurs Prognose – Ist der Bulltrend bestätigt?

In den letzten Tagen haben wir schon darübergeschrieben, dass der Bitcoin Kurs Korrigieren könnte. Daraufhin ist er jedoch noch ein paar Prozente gestiegen, bis er ein neues Monatshoch, auf der Börse Bitfinex, erreicht hat. Dieses Hoch wurde nur ganz knapp erzielt (Juni 2019: $13.764; Neues Hoch: $13.839), doch technisch gesehen sind wir nun in einem Bullenmarkt, denn es wurde einmal ein Higher High und einmal ein Higher Low gebildet. Somit können wir in Zukunft neue...

