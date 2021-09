In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, wie der Kurs sich in der nächsten Zeit verhalten könnte. Dort haben wir geschrieben, dass der Bitcoin Kurs als Nächstes wahrscheinlich die $43.819 anvisieren könnte, da dies eine Unterstützung ist. Diese Unterstützung hat der Kurs knapp verfehlt, weshalb wir die Unterstützung nun nach oben korrigieren. Somit nimmt die Unterstützung nun den Wert von $44.084 an. Doch wie könnte es nun mit dem...

The post Bitcoin Kurs Prognose – Ist der Kurs für den nächsten Aufschwung bereit? $50.000?! appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen