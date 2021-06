Bitcoin: Neue Jahrestiefs möglich

Nachdem der Bitcoin zwischen Februar und Mitte Mai im Bereich von 45.000 und 65.052 US-Dollar nach einem vorherigen Anstieg auskonsolidiert hatte, setzten wieder deutliche Gewinnmitnahmen ein, die nicht zuletzt durch Tesla-Chef Elon Musk und die chinesische Regierung befeuert wurden. Dabei ging es bis Mitte letzten Monats auf ein Verlaufstief von gerade einmal 30.931 US-Dollar abwärts. Die mittelfristige Superzone von 28.816 US-Dollar wurde dabei noch nicht getestet, stattdessen setzt eine volatile Seitwärtsbewegung um 37.200 US-Dollar ein. Doch ausgerechnet diese präsentiert sich in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks und könnte unter technischen Gesichtspunkten weitere Abschläge bereithalten. In der Charttechnik werden derartige Formationen nämlich häufig in Trendrichtung aufgelöst, somit drohen frische Verlaufstiefs.

Verluste werden ausgeweitet

Unter technischen Aspekten kommt ein Verkaufssignal beim Bitcoin erst bei einem Wochenschlusskurs von unter 35.000 US-Dollar in Betracht, in einem ersten Schritt dürften dabei die Maitiefs bei 30.931 US-Dollar angesteuert werden. Um eine harmonische und damit fünfwellige Korrekturbewegung abzuschließen, müsste dazu der mittelfristige Support bei 28.816 US-Dollar angesteuert werden. Um aber ein möglichst bullisches Chartbild zu erhalten, müsste der Bitcoin dagegen mindestens über 40.000 US-Dollar und somit die obere Begrenzungslinie des symmetrischen Dreiecks zulegen. In diesem Szenario wäre ein Rücklauf zurück an den EMA 200 bei 42.573 US-Dollar und vielleicht noch den mittelfristigen Horizontalwiderstand verlaufend bei 45.000 US-Dollar.

Bitcoin (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 36.824 // 37.200 // 37.950 // 38.831 // 40.495 // 40.945 US-Dollar Unterstützungen: 35.188 // 34.160 // 33.341 // 32.380 // 30.391 // 28.816 US-Dollar

Fazit

Bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter 35.000 US-Dollar wächst die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrekturausdehnung zunächst an die Maitiefs bei 30.913 US-Dollar und darunter auf den mittelfristigen Support von 28.816 US-Dollar. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 37.500 US-Dollar allerdings nicht überschreiten, da während der regelkonformen Auflösung des symmetrischen Dreiecks eine erhöhte Volatilität anzunehmen ist.

