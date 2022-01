Bitcoin und Ethereum stürzen ab: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren?

Bitcoin und Ethereum sind in den letzten zwei Monaten stark gefallen.

In einigen Fällen könnte jetzt eine gute Gelegenheit sein, sich einzudecken, solange sie noch erschwinglich sind.

Es gibt jedoch einige Risiken, die du beachten solltest, bevor du kaufst.

Wichtige Punkte

Für Bitcoin und Ethereum waren es ein paar harte Monate.

Nachdem sie im November Rekordhöhen erreicht hatten, ging es für beide Kryptowährungen bergab. Bitcoin hat seit seinem Höchststand mehr als 36 % verloren und Ethereum ist seit seinem Allzeithoch um fast 30 % gefallen.

Es gibt mehrere Faktoren, die diesen jüngsten Ausverkauf befeuern könnten, darunter die Nachricht, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen anheben könnte, sowie die jüngste Internetabschaltung in Kasachstan - einem wichtigen Land für das Bitcoin-Mining.

Auch wenn dieser drastische Rückgang besorgniserregend ist, solltest du bedenken, dass Kurseinbrüche in manchen Fällen eine gute Gelegenheit sind, um günstiger zu investieren.

Bitcoin und Ethereum sind die beiden teuersten Kryptowährungen mit einem Preis von rund 41.700 US-Dollar pro Token bzw. 3.200 US-Dollar pro Token. Aber im Vergleich zu ihren Höchstpreisen von fast 70.000 US-Dollar bzw. 4.900 US-Dollar pro Token sind diese Kryptowährungen im Moment praktisch im Ausverkauf.

Bedeutet das, dass du dich mit Bitcoin und Ethereum eindecken solltest, solange sie im Ausverkauf sind? Nicht unbedingt. Hier ist, was du wissen musst.

Sind Bitcoin und Ethereum eine gute Investition?

Wenn die Preise während eines Marktabschwungs fallen, kann es verlockend sein, sich mit Investitionen einzudecken, nur weil sie günstiger sind. Aber bevor du kaufst, solltest du sicherstellen, dass sie die richtige Investition für dich sind.

Wie alle Kryptowährungen sind auch Bitcoin und Ethereum immer noch spekulativ - das heißt, niemand weiß genau, wie sie sich langfristig entwickeln werden. Dennoch haben beide starke Vorteile, die ihnen auf Dauer zum Erfolg verhelfen könnten.

Bitcoin zum Beispiel ist als Wertspeicher und als Inflationsschutz gedacht. Obwohl noch nicht klar ist, wie effektiv Bitcoin als Inflationsschutz ist, sehen immer mehr Investoren Bitcoin als langfristige Investition. Auch als Zahlungsmittel gewinnt Bitcoin immer mehr an Bedeutung und wurde in El Salvador sogar zum gesetzlichen Zahlungsmittel.

Auch Ethereum wird im Jahr 2022 weiter wachsen, da es auf das Ethereum 2.0-Upgrade umgestellt wird, das das Netzwerk schneller, energieeffizienter und erschwinglicher machen wird. Dieses Update wird nicht nur die Skalierung von Ethereum erleichtern, sondern auch dazu beitragen, dass es mit jüngeren Konkurrenten wie Cardano und Solana mithalten kann.

Solltest du jetzt investieren?

Ob du in Bitcoin oder Ethereum investierst, hängt weitgehend von deiner Risikobereitschaft ab. Auch wenn der jüngste Einbruch alarmierend erscheinen mag, ist er nicht der schlimmste, den diese Kryptowährungen in den letzten Jahren erlebt haben. Bitcoin zum Beispiel hat in der Vergangenheit mehr als 80 % seines Wertes verloren, und der Preis von Ethereum ist im Jahr 2018 um fast 95 % gefallen.

Eine solche Volatilität ist für Kryptowährungen mittlerweile die Norm. Auch wenn die Chancen gut stehen, dass Bitcoin und Ethereum diesen Abschwung überstehen werden, solltest du dich auf weitere Turbulenzen einstellen, wenn du dich für eine Investition entscheidest. Wenn du ein risikoscheuer Anleger bist, solltest du dir überlegen, ob du mit diesem Maß an Volatilität zurechtkommst.

Denke auch daran, dass es am besten ist, deine Investitionen so lange wie möglich zu halten. Mit anderen Worten: Erwarte nicht, dass du jetzt kaufst und in ein paar Wochen wieder verkaufst, um einen schnellen Gewinn zu erzielen. Investiere nur, wenn du vorhast, deine Investitionen mindestens ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, zu halten.

Wie alle Investitionen haben auch Bitcoin und Ethereum ihre Stärken und Schwächen, und sie sind nicht für jeden geeignet. Wenn du ein höheres Risiko tolerieren kannst und bereit bist, deine Investitionen trotz der Volatilität langfristig zu halten, sind sie vielleicht eine gute Wahl für dich. Andernfalls ist es vielleicht besser, wenn du erst einmal wartest.

Der Artikel Bitcoin und Ethereum stürzen ab: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 09.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Ethereum.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images