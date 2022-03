Bitcoin2Go: Das sind die wichtigsten Arten von Krypto-Assets

Wenn wir in Videos über Kryptowährungen & Co. reden – worüber reden wir da eigentlich? Klar, es gibt Bitcoin, Smart Contracts und so weiter… Tatsächlich lassen sich die inzwischen unzähligen Krypto-Assets aber in bestimmte Kategorien einteilen. Welche das sind und wie man sich anhand dieser Zuordnungen ein breit aufgestelltes Krypto-Portfolio baut, erklärt Mirco Recksiek alias Bitcoin2Go.