bitFlyer Europe integriert PayPal: Geld einzahlen und Kryptowährungen kaufen

Mit bitFlyer Europe, europäische Tochtergesellschaft der nach Handelsvolumen größten Bitcoin-Börse der Welt, lassen sich Zahlungen jetzt auch über PayPal Zahlungen abwickeln. So können nun Millionen von europäischen PayPal-Nutzern Gelder auf die Plattform von bitFlyer Europe einzahlen und sicher und geschützt Kryptowährungen kaufen. Diese Integration ist ein weiterer Schritt hin zur Vision von bitFlyer, den Handel mit kryptoelektronischen Währungen weltweit sicherer und zugänglicher zu machen. Auch für Nutzer, die neu im Umgang mit kryptoelektronischen Währungen sind, wird der Handel so erleichtert.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Nutzer nun auch mit ihren PayPal-Konten auf unserer Plattform Zahlungen vornehmen können“, so Andy Bryant, COO von bitFlyer Europe. „Tausende unserer bitFlyer-Nutzer nutzen PayPal bereits für Fiat-Transaktionen. Dank unserer neusten Integration können sie auf die gleiche Weise jetzt auch Bitcoin und andere Krypto-Währungen kaufen.“

„Der Kryptowährungsmarkt steckt noch in den Kinderschuhen und obwohl das Ökosystem wächst, ist die Branche für Neueinsteiger immer noch schwer durchschaubar“, sagt Jacek Bastin, Business Strategy Manager bei bitFlyer Europe. „Etwa ein Drittel der europäischen E-Commerce-Zahlungen werden über PayPal abgewickelt. Deshalb freuen wir uns umso mehr darüber, Nutzern eine Einzahlungsmethode anbieten zu können, die sie kennen und auf die sie sich verlassen.“

Die Integration bietet bitFlyer-Nutzern eine Alternative zu den traditionellen Einzahlungsmethoden, die derzeit über die Handelsplattform bitFlyer Europe zugänglich sind – einschließlich Überweisungen. Herkömmliche Zahlungsmethoden dauern oft bis zu drei Werktage bis sie verrechnet werden. Mit PayPal erfolgen Einzahlungen in der Regel nahezu in Echtzeit.

bitFlyer Europe wurde im Januar 2018 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von bitFlyer, Inc. eingeführt, einer bekannten Größe im japanischen Kryptowährungsmarkt und einer der ältesten Kryptowährungsbörsen weltweit. bitFlyer ist die einzige Kryptowährungsbörse, die in Japan, den USA und Europa reguliert wird. Zudem wurde sie als eine von nur zehn Börsen anerkannt, die keine Handelsvolumen vortäuscht.

Über bitFlyer EUROPE S.A.

bitFlyer EUROPE S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von bitFlyer, Inc., einem führenden Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen mit Sitz in Japan. Das europäische Büro befindet sich in Luxemburg und betreibt eine Austauschplattform für europäische Händler zum Kauf und Verkauf von Bitcoin.

Über bitFlyer, Inc.

bitFlyer, Inc. ist das größte Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen in Japan. bitFlyer hat sich zum Ziel gesetzt, den FinTech-Sektor mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu revolutionieren. Seine Arbeit umfasst den Betrieb der bitFlyer-integrierten virtuellen Währungsplattform, eingehende Blockchain-Forschung und die Forschung und Entwicklung seiner ursprünglichen Blockchain miyabi.

