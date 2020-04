Bitkom-Chef - Coronakrise ist Weckruf für stärkere Digitalisierung

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft sollte Bitkom-Präsident Achim Berg zufolge mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie bei der Digitalisierung auf das Gaspedal drücken.

"Die Krise ist ein Weckruf, die Digitalisierung nun massiv voranzutreiben", sagte Berg am Mittwoch bei der Vorstellung einer Verbandsstudie zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. Firmen müssten an die Zeit nach der Pandemie denken und trotz der schwierigen Lage versuchen, zu investieren und Wissen aufzubauen. Experten gehen davon aus, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Ansteckungsgefahr den digitalen Wandel beschleunigen. Noch nie zuvor haben so viele Deutsche im Home-Office gearbeitet, an Videokonferenzen teilgenommen oder online ihr Essen bestellt.

Laut der Umfrage unter 603 Unternehmen plant 2020 nur jedes vierte Unternehmen gezielte Investitionen in die digitale Geschäftsmodelle. Berg warnte, je länger ein Unternehmen warte, desto schwieriger werde es aufzuholen. Digitalisierung entwickle sich exponential. Dabei scheint den Unternehmen selbst bewusst zu sein, dass es Luft nach oben gibt. Im Schnitt gaben die Befragten ihren Unternehmen in punkto Digitalisierung die Schulnote "befriedigend". Und lediglich 22 Prozent sehen die deutsche Wirtschaft bei der Digitalisierung im internationalen Bereich in der Spitzengruppe. Vor einem Jahr waren es noch 26 Prozent. Zugleich empfinden neun von zehn Firmen die Digitalisierung als Chance, nur fünf Prozent als Risiko.