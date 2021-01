Bitkom - Deutschlands Digitalbranche wächst 2021 wieder

Berlin (Reuters) - Deutschlands Digitalbranche erwartet in diesem Jahr eine Rückkehr des Wachstums.

Der Umsatz mit IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik werde um 2,7 Prozent auf 174,4 Milliarden Euro steigen, kündigte der Digitalverband Bitkom am Mittwoch an. Vor allem das Geschäft mit IT-Hardware –insbesondere Computer, Server und Peripheriegeräte - floriere. Im von der Corona-Krise dominierten Jahr 2020 waren die Erlöse um 0,6 Prozent zurückgegangen. Vor Ausbruch der Krise war noch mit einem Plus gerechnet worden. Trotz der optimistischen Prognose warnte Bitkom-Präsident Achim Berg: "Die aktuelle Situation ist sehr fragil. Alles hängt maßgeblich davon ab, ob das Infektionsgeschehen eingedämmt wird." Die Digitalwirtschaft sei darauf angewiesen, dass die Gesamtwirtschaft keinen zu großen Schaden nimmt.

Laut Bitkom werden 2021 voraussichtlich 20.000 zusätzliche Jobs geschaffen, nachdem die Zahl der Arbeitsplätze in der Branche im vergangenen Jahr um 8000 auf 1,2 Millionen zurückgegangen war. "Die Bilanz könnte besser ausfallen, wenn nicht viele Plätze aufgrund fehlender Fachkräfte unbesetzt bleiben würden", sagte Berg.

Mit Blick auf die Bundestagswahlen und weitere Abstimmungen in einzelnen Bundesländern forderte Berg eine neue digitalpolitische Agenda: "Die vergangenen Krisenmonate haben gezeigt, dass die Digitalisierung kein verzichtbares Extra ist, sondern ein Muss."