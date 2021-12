BitMEX führt das bislang lukrativste Krypto-Earn-Produkt ein

BitMEX EARN bietet bis zu 100 Prozent APR auf Tether für Early Adopters

BitMEX, die weltweite Handelsplattform für Kryptowährungen, meldete die Markteinführung von BitMEX EARN. Dieses zinsbringende Produkt bietet den höchsten effektiven Jahreszins (APR) aller öffentlich gehandelten Earn-Produkte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211201005746/de/

This table comparison is accurate as of 30 November 2021 at 12 PM HKT/4AM UTC and assumes the highest APR. (Photo: Business Wire)

Das Produkt ist lukrativ für Nutzer, die ihre Coins für einen bestimmten Zeitraum mit einer Zinsausschüttung von 14 bis 100 % APR bereitstellen. Darüber hinaus ist BitMEX EARN das einzige Produkt auf dem Markt, das zu 100 % durch Versicherungsfonds abgesichert ist. Alle Auszahlungen werden durch den BitMEX-Versicherungsfonds, einen der branchenweit größten Fonds, garantiert.

Die erste auf BitMEX EARN erhältliche Kryptowährung ist Tether (USDT ERC-20). Kunden von BitMEX, die das Produkt vor dem 7. Dezember 2021 kaufen, können sich ein Frühbucherangebot sichern, mit dem sie bis zu 100 % APR auf Tether bei Einzahlungen von bis zu 1.000 USDT pro Nutzer und bis zu 14 % APR bei Einzahlungen von bis zu 100.000 USDT pro Nutzer erhalten. Weitere Details zu BitMEX EARN finden Sie hier.

Alexander Höptner, Chief Executive Officer von BitMEX, äußerte sich hierzu wie folgt: „BitMEX EARN ermöglicht es jedem Nutzer, auf einfache Weise eine zweistellige Rendite und somit eine vielfach höhere Rendite als mit herkömmlichen Finanzprodukten zu erzielen. Der effektive Jahreszins (APR) unserer EARN-Produkte ist weit höher als bei anderen Krypto-Plattformen, deren Zinssätze für ähnliche Produkte in der Regel mit unerfüllbaren Staking-Anforderungen verknüpft sind. Wir haben auch unseren Zeichnungsprozess optimiert, was dieses Produkt für alle Trader attraktiv macht – nicht nur für Profis.“

BitMEX EARN macht Teil der ambitionierten Geschäftstransformation aus, die auch als „Beyond Derivatives“-Strategie bekannt ist. BitMEX hat fünf neue globale Geschäftssegmente geschaffen (Spot, Brokerage, Custody, Information Products und Academy). Zuvor hatte das Unternehmen 2020 ein striktes Programm zur Überprüfung der Nutzer und zur Einhaltung der Vorschriften eingeführt. Im Januar 2021 meldete BitMEX den Abschluss seines Nutzerverifizierungsprogramms. Dadurch wurde BitMEX zu einer der größten Krypto-Derivate-Börsen mit einer vollständig verifizierten aktiven Nutzerbasis. BitMEX EARN folgt auf die Einführung von USDT für Margin und Settlement bei Perpetual Swaps im November 2021 durch das Unternehmen.

BitMEX EARN geht am 1. Dezember 2021 an den Start. Die ersten beiden Produkte können bis zum 7. Dezember 2021 (bzw. bis zur vollständigen Zeichnung) gezeichnet werden. Informationen über das Zeichnungsverfahren und weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von BitMEX EARN.

Über BitMEX

BitMEX ist eine Handelsplattform, die Investoren Zugang zu den globalen Finanzmärkten für digitale Währungen verschafft. Eigentümer von BitMEX ist HDR Global Trading Limited. Weitere Informationen über BitMEX, unsere Vision, unser wachsendes Team und unseren weiteren Weg erhalten Sie auf Twitter, Telegram und im BitMEX Blog. Weitere Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an press@bitmex.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211201005746/de/

Taylor Bossung, press@bitmex.com